Cartas a la Columna

Avalúo sin fin

Quálitas ha repetido proceso tres veces

El 6 de setiembre llevé mi vehículo accidentado a reparar a un taller. Al carro se le han efectuado tres avalúos diferentes por solicitud de la aseguradora Quálitas. Siete semanas después no hay resolución por parte de la empresa. ¿Cuánto tiempo más debo esperar para que me entreguen el vehículo reparado?

Eduardo Sánchez García

San José

Enfoque político

Los últimos acontecimientos políticos han descalabrado al país, a la opinión pública y han opacado otros anuncios. Creímos que la indignación ya había llegado al tope, pero salió otro conejo del sombrero y nadie dice nada. Informó La Nación la semana pasada que un sistema de pensiones exclusivo para los empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) está a punto de colapsar, a menos que se hagan ajustes económicos con estudios actuariales recientes. Además de todos los beneficios que disfrutan, también pueden cobrar a su salida otra pensión más, financiada sin que ninguno de sus beneficiarios haya puesto un cinco para ello, con dinero de todos los demás. ¿Habrán más sorpresas cada vez que los medios de comunicación escarben en las instituciones? ¿No les parece que ya el cinismo es demasiado? ¿Qué más nos queda por ver?

Carlos Bermúdez Díaz

Limón

Final conocido

En nuestro país, en los últimos tiempos, se crean “espectáculos” que mantienen a todo el pueblo a la expectativa. Como en todo espectáculo, la expectativa es conocer cuál será el final. Pero desde el principio lo sabemos: aquí nunca pasa nada. Gracias a los medios de comunicación, que son los que destapan los casos, se convierten en noticias. Ojalá me equivoque y los culpables de este último espectáculo paguen.

Manuel Gerardo Bonilla Redondo

San José

Espera respuesta

Después de decirles que sí, Walmart rechazó hacerse responsable de la situación ocurrida con el carro de mis padres en el parqueo del Maxi Palí de Desamparados. Espero una respuesta de Walmart.

Marcela Quirós Ureña

San José

Ayuda privada

Agradezco a Mariela Azofeifa Olivares, de la Unidad de Prensa y Comunicaciones de la Contraloría General de la República (CGR), quien tuvo la gentileza de contestar mi consulta sobre si esta entidad tiene que verificar el destino final de los fondos recolectados en campaña particulares para ayudar por lo de Nate. He mencionado en otras ocasiones lo interesante que sería si las respuestas de las diversas entidades gubernamentales se dieran siempre a las inquietudes de los ciudadanos que se publican en Cartas a la Columna.

Ante la clara respuesta, me permito sugerir a los patrocinadores de campañas que consideren nombrar un auditor externo que verifique el destino final de los fondos recolectados.

Lamentablemente, los hechos recientes en la esfera política y judicial van minando la credibilidad del ciudadano y a veces salta la duda sobre si el objetivo final de este tipo de campañas se cumple a cabalidad.

Soledad Rojas Rodríguez

San José

Colegio cerrado

Le solicito a la ministra de Educación, Sonia Marta Mora, que intervenga para que se reabra el Colegio Técnico Profesional de Granadilla. Este centro de estudios está cerrado desde hace una semana ante la pasividad de los funcionarios del MEP, que no han sabido manejar la situación, mientras los estudiantes han perdido exámenes y corren el riesgo de no concluir el año. La intervención de la ministra es la última esperanza para que se reabra el colegio.

Ysjanelisses Oropeza Barrios

Granadilla, Curridabat

Verdadero Jacó

Muy bonita la remembranza que hizo el señor Egidio Vargas Durán sobre el pasado y presente de Jacó, pero lo invito a que visite de nuevo este lugar. El fin de semana pasado fui y me encontré que la playa es un descomunal basurero, producto de la crecida de los ríos que arrastran la inmundicia de la Gran Área Metropolitana (GAM). Troncos, piedras, plásticos, colchones y muebles no dejaban playa para disfrutar. La contaminación la generan los habitantes de la Meseta Central, pero mucha de la culpa la tiene la Municipalidad de Garabito, que a pesar de los altos tributos que recibe no tiene conciencia ambiental. De seguir así, el turismo se alejará de la zona.

Rodolfo Mata Morúa

San José