Cartas a la Columna

Cosevi atrasa arreglo

Parte es necesario para reparar auto

Hace mes y medio chocaron mi vehículo y no lo he podido reparar porque en el Juzgado de Tránsito no han recibido el parte ni el croquis correspondiente al accidente, que tiene que enviar el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi). La copia del expediente judicial es requisito del Instituto Nacional de Seguros para autorizar la reparación. No tiene sentido que después de tantos días no cumplan con este trámite.

Ricardo Molina Incera

Zapote, San José

Duopolio cementero

No logro entender cuál es la idea de algunos políticos de involucrarse en el rompimiento del duopolio del cemento. Esta tragicómica novela ha abarcado todos los poderes de la República y probablemente será el tema central de la campaña política.

El gobierno se metió a empresario del cemento hace algunos años con Cementos del Pacífico, que, como toda empresa que el gobierno maneja, terminó en un fracaso y al final fue vendida a empresarios mexicanos.

Pero si hablamos de monopolios y duopolios, Costa Rica estuvo sometida a un mercado cerrado y el consumidor nunca tuvo opción de escoger. Esto pasó con la varilla de construcción, de láminas para techo, mercado de los lácteos y el cable eléctrico, entre otros. Ahora que los mercados se han abierto, disfrutamos de mayores opciones y precios, pero ya el daño está hecho al consumidor y los políticos enriquecieron a unas pocas familias. Lastimosamente, hoy algunos trataron de hacer lo mismo con un producto que debe usarse a pocas semanas de su producción.

Juan Martín Rojas

San José

Camión pasa menos

Se volvió costumbre del camión recolector de la Municipalidad de San José pasar únicamente una vez a la semana a recoger la basura por mi barrio, cerca del aeropuerto Tobías Bolaños. Hace más de dos meses que ya no pasa las dos veces semanales. Si la basura se queda fuera los gatos “hacen fiesta”. Y ni qué decir del mal olor que esto genera con la lluvia y el sol.

Catalina Sáenz Otárola

Pavas

Ruido de almacenes

Invito a las autoridades del Ministerio de Salud y de la Dirección de Tránsito a que vayan cualquier sábado, durante el día, al costado norte de la iglesia católica de Guadalupe para que comprueben el desorden que impera en la acera de enfrente. Ahí, dos establecimientos comerciales, que venden electrodomésticos, suenan a todo volumen música, lo que produce una contaminación sónica aturdidora. Lo peor es que entre ellos compiten con el volumen.

Como si fuera poco, trabajadores de ambos establecimientos estacionan en la acera y camiones de carga invaden el espacio de centenares de peatones que corren el riesgo de ser golpeados o atropellados. El lugar es un verdadero caos. ¿Dónde están las autoridades?

Daniel Madrigal Sojo

Goicoechea

Licencias de moto

Cada día vemos o somos víctimas de la irresponsabilidad de los motociclistas, en especial los que manejan motos de baja cilindrada. Ahora, comprar una moto de este tipo es como sacar una licuadora en un almacén. Esto ha dado facilidad a jóvenes inexpertos, irresponsables y temerarios de adquirir motocicleta, lo que da como resultado muertos y heridos en las carreteras.

Hago un llamado a la Policía de Tránsito para que realice operativos enfocados en estos motociclistas y al Consejo de Seguridad Vial a ser más estricto a la hora de evaluar a quién le dan la licencia. Preocupa ver el grado de irresponsabilidad, inexperiencia y manejo temerario de estos jóvenes.

Mario Gutiérrez Ureña

Vázquez de Coronado

Calle incompleta

¿Por qué pagamos los peajes en la ruta 27 si entre los kilómetros 44 y 45 hay que viajar a 10 kilómetros por hora? ¿No se puede obligar a Globalvia a no cobrar hasta que den el servicio completo?

Percy Piedra

San Isidro de Heredia