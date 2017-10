Cartas a la Columna

Estado empresario

Negocio bancario es para empresa privada

El negocio bancario es propio de la empresa privada. El Estado demuestra ser un pésimo banquero, máxime cuando se ventilan los acontecimientos que remecen la conciencia nacional. La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) está pintada en la pared. Antes que escoger por motivos de idoneidad, se ha designado a los directivos y gerentes por la vía del dedo político.

El único ente bancario que debe formar parte del Estado es el Banco Central de Costa Rica, con tal de crear la política monetaria idónea para garantizar la estabilidad macroeconómica y el crecimiento del producto nacional bruto.

Sergio Francisco Solano Céspedes

Los Yoses, San Pedro de Montes de Oca

Orden en carrera

El 8 de octubre me inscribí en la carrera de la Fundación Ana Gabriela Ross por la lucha contra el cáncer. En el camino de la carrera, un bus casi me atropella. En el resto del trayecto tuve que estar muy pendiente para que no me atropellara ningún vehículo. El 22 de octubre David Yáñez Pacheco (venezolano de 35 años) fue atropellado en la media maratón San José por falta de seguridad para los atletas. ¿Cuántos muertos más hacen falta para que las autoridades tomen cartas en el asunto y estas actividades sean mejor organizadas?

Fabián G. Garzón Idrovo

San Ramón, Alajuela

Atraso en cita

Este lunes asistí puntualmente a mi cita en Gastroenterología en la Clínica Unibe. Luego de pagar la consulta, estuvimos esperando durante una hora sin recibir ninguna explicación. Al consultar qué pasaba, en la Contraloría nos indicaron que el doctor estaba en cirugía y por eso el retraso.

Lo que molesta es que nadie informara desde el principio para decidir si esperábamos o no. Se supone que uno paga medicina privada para evitar este tipo de situaciones.

Esteban Marín Cortés

San José

Apoyo a comentario

Apoyo el comentario de doña María Salazar ( Cartas, 22/10/2017) en relación con el retiro de bancas del Centro Comercial Plaza Mayor. Igual política, criticable por cierto, adoptaron los administradores de Plaza Rohrmoser, que dejaron en cero las escasas bancas existentes. En este último centro, observé a un oficial de seguridad cuando le indicaba a un joven, que se había sentado en un borde de cemento de la jardinera frente al Banco Nacional, que estaba prohibido hacerlo y tuvo que cumplir la orden “con una sonrisa”. Por esto mismo pasé hace un tiempo.

Si bien los centros comerciales están orientados a que la gente compre, consuma alimentos o café, usar una banca puede redundar en que aumente el tiempo que la persona dedica a ver vidrieras y decida realizar más compras. Hay situaciones en que una persona tiene que esperar para reunirse con alguien, o, simplemente, necesita descansar unos momentos, como el caso de los adultos mayores o madres con niños. Atraer al público y hacer que pase un rato agradable aumenta la simpatía hacia los centros comerciales.

Silvia Gagneten Barnetta

Rohrmoser

Sorteo sin nombres

El Banco de Costa Rica (BCR) tiene una promoción en la que insta a los tarjetahabientes a enviar una fotografía de los comprobantes al WhatsApp para participar en un sorteo semanal. Sin embargo, desde el 9 de agosto dejaron de publicar los nombres de los ganadores en su red social, a pesar de que continúan motivando a enviar la información. Al preguntarles mediante el WhatsApp sobre los ganadores, de mala forma contestan que si se gana se contacta al ganador. Si pretenden mostrarse como un banco transparente, esta no es la forma.

José Daniel Rodríguez Arrieta

Montes de Oca

Poca audiencia

Aún no sé en cuál estudio de mercado se basan las marcas que patrocinan ciertos espacios en la radio y la televisión nacional. Repretel y Teletica nos bombardean con programas en directo y telenovelas; sin embargo, no creo que tengan un alto nivel de audiencia. Igual sucede con Teletica Radio, ya que cada vez que transmiten partidos de fútbol anuncian novelas y los programas en directo. Por ese motivo opté por escuchar radio Columbia.

¿Quién pierde más, los medios, las marcas patrocinadoras o el público? Resalto la buena idea de Repretel de transmitir noticias los domingos a las 7 de la noche.

Edgar Granados Granados

Montes de Oca