Cartas a la Columna

Larga espera en cine

Cinépolis de Terramall no avisó de falla técnica

El lunes 16 de octubre, para aprovechar el feriado, fuimos a Cinépolis Terramall a tanda de las 10:50 de la mañana. Se suponía que abrían a las 10:30, pero a las 11:10 nadie salía a indicarnos qué estaba pasando. La fila ya era grande con muchos niños y adultos mayores. Por mi petición, salió la encargada a explicarnos que era una falla informática. No es posible que al ver la cantidad de clientes, cuyo tiempo es muy valioso, no nos hayan advertido por iniciativa propia lo que pasaba. Lamento pensar que solo les interesaba que no se fueran los clientes. Yo me retiré a efectuar otras actividades.

Rónald Ramírez Arce

Curridabat

Línea dañada

Se ha vuelto costumbre que mi línea telefónica fija del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) quede “muerta”. No sé cuál es el problema, pero ya me ha pasado antes. No sé cuánto tendré que esperar para que la arreglen, pero el cobro del mes sí llega puntual.

Raúl Eduardo Matos Eles

Higuito, Desamparados

Seguro para cuentas

Hace poco me robaron dinero de mi cuenta del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR). ¿Cómo se produjo? Cambiaron la clave de acceso y sacaron el dinero, sin nuestra clave, token o tarjeta. Me siento defraudada de esta institución, a la que quiero mucho. Es urgente que cambien los sistemas de seguridad y que establezcan un seguro para las cuentas, como en las tarjetas de crédito.

Cecilia Esquivel Jiménez

Ciudad Cariari

Contraloría responde

Consulta Soledad Rojas en su comentario “Solidaridad auditada” ( Cartas, 21/10/12) si los fondos recaudados por diversas organizaciones para la atención de emergencias son auditadas por la Contraloría General de la República (CGR). Le informo que la CGR fue creada para auditar el destino y uso de fondos públicos, de modo que los fondos privados que múltiples organizaciones recolectan con fines benéficos no forman parte del universo auditable de la entidad.

Es deber de las organizaciones que recolectan fondos privados disponer de la información clara sobre qué uso le dieron a esos dineros para dar cuentas a sus donadores, ciudadanos solidarios que dan su dinero de buena fe y merecen contar con información sobre su destino final.

Las transferencias en entidades públicas que atienden la emergencia sí están sometidas al control de la administración y la CGR. El control ciudadano es fundamental para fortalecer la solidaridad nacional en momentos como los vividos en emergencias climáticas cada vez más frecuentes.

Mariela Azofeifa Olivares

Unidad de Prensa y Comunicaciones, Contraloría General de la República

Merecido homenaje

El domingo 22 de octubre, centenares de costarricenses reunidos en la plaza de la Cultura, y al acorde de cuatro destacadas bandas musicales, Orotina, Acosta, Cedes don Bosco y la Municipal de San José, le cantaron cumpleaños feliz a nuestra joya y templo del arte, el Teatro Nacional, que cumplió 120 años de llevar alegría al corazón del pueblo.

Al inicio del acto, alguna gente bailaba, otros aplaudían, las parejas de cabellera blanca, tomadas de la mano, miraban el lindo espectáculo con nostalgia, centenares de palomas levantaron vuelo danzando sobre el techo del homenajeado; ellas representaban el espíritu de los centenares de obreros que levantaron la obra, así como los artistas, ya ausentes, que transmitieron por décadas desde el escenario su música, danza, comedia, lágrimas y sonrisas al pueblo costarricense. Al mismo tiempo, en el interior del Teatro, centenares de ciudadanos disfrutaban de un lindo concierto y de un merecido reconocimiento a los hombres detrás del telón: los tramoyistas, personajes que hacen posible el desarrollo de los espectáculos. ¡Feliz 120.° aniversario!

Álvaro Chaves Sánchez

Heredia