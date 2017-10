Cartas a la Columna

Escándalo bancario

Funcionarios y políticos evaden responsabilidad

Al ver las comparecencias en la comisión legislativa que estudia los préstamos del Banco de Costa Rica para el cemento chino, da mucho dolor que los funcionarios bancarios de nivel medio digan que ellos no son responsables de nada porque no les correspondía. Es decir, no hacen nada más, aunque vean que algo está mal.

También da pena ver a todos los funcionarios del Gobierno, hasta el presidente de la República, que no saben nada y no se acuerdan de nada. El gobierno del cambio no lo fue. Lo dijo la diputada Patricia Mora, este es el acto de corrupción más grande de toda la historia de Costa Rica.

Guillermo Vargas González

Curridabat

Computador reparado

En respuesta a la solicitud del señor Roberto Jiménez Valverde ( Cartas , 19/10/ 17), informamos que Gollo es una empresa respetuosa de los derechos del consumidor. En cumplimiento de nuestras políticas, se reparó de forma inmediata el equipo que presentaba problemas y el cliente quedó satisfecho con la solución brindada.

William E. Rosales Quirós

Gerencia de Servicio, Gollo

Dudoso progreso

En algunos campos, el “progreso” no ha sido tan “beneficioso” como en el de los asaltos y robos a los bancos, ya que los sistemas utilizados han sido más técnicos y menos violentos. Desde los tiempos de la fiebre del oro, cuando los ladrones asaltaban los trenes y los bancos a punta de balazos, mataban a cualquiera que se les enfrentara para impedirlo y, después, cuando cavaban túneles para ingresar de noche a las bóvedas para dinamitarlas y robar sin una sola muerte de por medio, se ha dado un gran “avance”.

El “progreso” no ha parado y hoy vemos cómo algunos alumnos de John Dillinger, con el estilo más sofisticado y sin disparar ni un cachiflín, logran obtener millones de dólares, con una calma, parsimonia y estilo tales que los asaltados quedan siendo buenos amigos y hasta se van a disfrutar juntos el botín obtenido.

Orlando Jiménez Chaves

San José

Cultura bancaria

Agradecemos el comentario del señor German Mora Ramírez ( Cartas, 15/10/2017), el cual aprovechamos para recordar a los clientes que pueden realizar cinco retiros mensuales sin costo. La medida se fundamenta en la seguridad, la alfabetización y la cultura financiera del dinero plástico, que pretende disminuir el uso del efectivo y los riesgos que conlleva para los clientes. Adicionalmente, la robusta plataforma tecnológica del Banco Nacional permite transacciones desde la comodidad del hogar, 24 horas al día y viene a mejorar la calidad de vida de los clientes, con el consecuente ahorro de tiempo al realizar sus transacciones.

Alexis Caravaca

Contralor de Servicios del BN

Chalecos con placa

Como la mayoría de asesinatos se cometen por parejas que se movilizan en motocicletas, se habló de colocar el número de placa en los chalecos de los conductores, en gran tamaño, con material refractante, para que sea fácil identificarlos cuando huyen luego de cometer una fechoría.

Las autoridades tendrían que hacer operativos constantes para verificar que los números del chaleco y la placa de la motocicleta coincidan, caso contrario, se decomisa el vehículo y se somete a investigación.

Otra alternativa es que solamente una persona viaje en motocicleta, salvo en casos especiales donde se compruebe que se hace por necesidad de transportar a su acompañante a su lugar de trabajo. Deben recordar las autoridades que los asaltantes tienen su forma de operar y son fáciles de identificar por su comportamiento antes de cometer un asalto.

Fernando Cordero Alvarado

Desamparados