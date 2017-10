Cartas a la Columna

Computadora sin repuesto

Teclado se dañó

Compré una computadora portátil HP en La Universal, pero se dañó el teclado y en HP no tienen el repuesto, no saben si lo van a tener y en La Universal dicen que ya perdió la garantía. No he terminado de pagar la computadora y ya está dañada. Ahora nadie se hace responsable.

Laura Cordero Jiménez

Desamparados

Solidaridad auditada

Admiro la solidaridad del pueblo costarricense, solidaridad que se ha demostrado en diversas situaciones que el país ha vivido. Sin embargo, me preocupa cuál entidad gubernamental supervisa y audita la correcta utilización de los dineros aportados por los costarricenses para hacerles frente a estas situaciones. ¿Cómo estamos seguros de que la ayuda realmente llega a los afectados? Audita la Contraloría General de la República la adecuada repartición de estos recursos? Es mucho dinero el recaudado y, definitivamente, me parece que los costarricenses deben recibir un informe detallado de cómo y a quiénes se les destinaron los recursos que, con tanta buena voluntad, son aportados.

Soledad Rojas Rodríguez

Curridabat

Seguimiento a queja

En respuesta a la carta del señor Rodrigo Azofeifa Azofeifa, de Ciudad Quesada (17/10/2017), en el Consejo de Transporte Público (CTP) queremos darle seguimiento a su caso, por lo que le solicitamos interponer la denuncia al Sistema de Emergencias 911. De esta manera procederíamos con la investigación según el protocolo establecido para atender denuncias formuladas por adultos mayores sobre maltrato en los servicios de transporte público. Es importante que aporte el nombre de la empresa, número de placa de la unidad, fecha, hora del incidente y una descripción detallada de lo sucedido.

Hernán Bermúdez Sánchez

Subdirector CTP

Artículo de Sagot

Dice Jacques Sagot ( Opinión, 2/10/17) que la sexualidad es un rasgo periférico en la estructura de la personalidad y que gravita relativamente lejos de la estructura del ser. ¿Cuál es el fundamento de esta afirmación? ¿Por qué hay personas que cometen crímenes pasionales, violan niños, se divorcian por infidelidades y personas famosas que viven una sexualidad desbordada y terminan con vidas desgraciadas? ¿Significa que la sexualidad no tiene que ver con nuestra intimidad, sentimientos, emociones, valores, relaciones, proyectos de vida y compromiso?

El artículo de Sagot concibe una sexualidad basada en los instintos y el placer individual, que muchas veces contradice su naturaleza, el amor, la vida y la razón.

Vinicio Siles Loaiza

Cartago

Magistrados políticos

Los propios jueces están pidiendo que la política esté fuera de los nombramientos de los magistrados. No es posible que los aspirantes a magistrados tengan que buscar diputado por diputado para conseguir sus votos. Luego, cuando consiguen el favor político, se ven comprometidos. Y los que no piden el voto, aunque tengan buenos atestados, no se ven favorecidos. El nombramiento debe cambiarse, despolitizarse. Los magistrados deben nombrarse por los jueces considerando sus atestados y experiencia.

Mario Valverde Montoya

San Rafael de Montes de Oca

Aprender y enseñar

Leí con gran atención el artículo de José Joaquín Chaverri “Saquemos a los jóvenes de la pobreza” (Opinión, 11/10/2017), con el afán de aprender algo nuevo e interesante. En él plantea lo que debe ser la educación para que tenga el impacto deseado en los jóvenes, examina el esfuerzo que se ha hecho y reconoce las acciones de instituciones públicas y empresas privadas. Me agradó el texto, sobre todo porque insiste en el aprendizaje, lo que es vital, pero diferente a lo que es enseñanza. De hecho, lo leí tres veces, debido a mi ritmo lento de aprendizaje.

Don José Joaquín solo tuvo un olvido inconsciente: lo fundamental de todo proceso pedagógico es el aprendizaje y no la enseñanza. Es el aprendizaje del estudiante y su participación el logro deseado, según la Unesco.

Carlos Masís Acosta

Cartago