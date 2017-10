Cartas a la Columna

Espera arreglo de pago

Datos de Movistar se gastaron en pocos días

Tengo un contrato con Movistar por 10 GB mensuales. El mes pasado, en solo ocho días, la cantidad de datos mensuales se agotó. La empresa me recargó otros 10 GB, pero se gastaron en tres días, lo que no es posible porque solo reviso mi correo electrónico y a veces Facebook.

Fui a la sucursal de Tres Ríos a revisar mi cuenta y el encargado me dijo que solucionarían mi caso y que me avisarían para informarme del arreglo de pago. Sin embargo, nunca recibí nada, solo la factura donde me cobran el total original, sin ningún arreglo, como me informaron en la sucursal. Espero una solución de Movistar lo más pronto posible.

Carmen María Llorca Saprissa

Quebradillas de Dota

Visión del INA

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) casi ha duplicado su presupuesto en los últimos siete años. Cualquiera podría pensar que en esa misma proporción estaría graduando estudiantes o, al menos, los estaría preparando mejor, pero ha sucedido lo contrario. El número de graduados ha disminuido en un 40 % y la formación académica no va de acuerdo con las necesidades empresariales, lo que ha generado que solo uno de cada cuatro graduados trabaje para lo que se preparó.

El presidente ejecutivo no sabe la razón y quizá ese sea el motivo de este desastre. Debería el gobierno intervenir está institución porque es claro que los recursos están siendo mal administrados.

Para poner solo un ejemplo, el INA ha aumentado considerablemente la planilla para compensar la disminución de la jornada laboral de sus empleados a 40 horas semanales. Esta política se está generalizando en las instituciones públicas. Esto, más que mejorar la eficiencia y productividad institucional, da beneficios para solo un sector de la población, que, resguardados por la maquinaria sindical del sector público, son los que verdaderamente gobiernan y llevan este país al desastre económico y social.

Omar Alvarado Gómez

Grecia

Atención médica

Agradezco la atención del doctor Franklin Solís, en Emergencias del hospital Carlos Luis Valverde Vega de San Ramón. Mi papá es un adulto mayor y el doctor Solís, cuya vocación se le desborda, lo valoró y le aplicó el tratamiento que necesitaba. Estoy impresionada del conocimiento en cuidados paliativos que tiene este médico y la sensibilidad ante un ser humano. Debería dedicarse a ver a estos pacientes, pues tiene el conocimiento, la experiencia y el don de ayudar al paciente y su familia.

Silvia Blanco Gutiérrez

San Carlos

Higiene en la CCSS

El martes de la semana pasada fui a un examen de sangre y observé que la funcionaria utilizaba en ambas manos guantes para evitar el contacto con cualquier residuo de las heces u orina de todos los pacientes, pero, al revisar las cédulas de identidad de los pacientes no se quitaba los guantes. Me parece que la CCSS protege al funcionario y no a los pacientes, pues algún residuo podría quedar en los guantes y transmitirlo a las cédulas de identidad. La CCSS debería tomar alguna medida al respecto.

Oldemar Arias Salazar

Santo Domingo de Heredia

Calidad humana

La semana pasada, mi papá debió ser ingresado de urgencia al Servicio de Neurocirugía del Hospital Calderón Guardia. Fue intervenido por un hematoma cerebral y ayer me pidió que enviara esta nota porque está agradecido por la calidad humana y la atención que le brindaron en ese centro médico, en especial en Neurocirugía. Si bien en algunos servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) falta mucho humanismo, en este caso más bien les sobra. Muchas gracias por hacer su trabajo con profesionalismo y amor.

Isabel Solís Solano

San José

Canales sin pelea

¿Cómo es posible que ningún canal de televisión nacional transmitiera la pelea de la campeona mundial de boxeo? Hanna Gabriels defendió el título en nuestra tierra y ninguna televisora lo transmitió en directo. Razón tenemos los costarricenses de ver cada día más la televisión internacional.

Henry Martínez Gallo

Carrillo, Guanacaste