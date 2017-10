Cartas a la Columna

Campaña mal nombrada

Iniciativa de Repretel parece discriminatoria

En la búsqueda de cómo ayudar por la tormenta Nate, encontré la campaña de Repretel “Yo nací en este país” . A primera vista, el nombre suena acogedor y hasta patriótico. Sin embargo, sentí rechazo y discriminación. Yo no nací en este país, pero elegí este lugar y lo adopté por elección propia. El 22 de setiembre de este año me convertí en ciudadana de este bello lugar. Fui a recoger mi cédula con muchísima expectación y felicidad. Lloré de la alegría y caminé por el resto del día con la cédula en la mano. Era, por fin, una manifestación material del compromiso y amor que he sentido por este país desde 1999, cuando vine por primera vez, como estudiante de intercambio.

Aunque mi cumpleaños es el 24 de agosto, simbólicamente sentí que había vuelto a nacer este 22 de setiembre, justo en el mes de la patria. Desgraciadamente, solo días después, me siento marginada por esta campaña.

Soy resilente, y a pesar de sentir cierta discriminación, doy el beneficio de la duda a los organizadores de la campaña. Sé, en el más profundo lugar de mi ser, que los organizadores no lo nombraron con mala intención. Mi interés es llamar la atención, ya que lenguaje de ese tipo puede tener un mensaje oculto de superioridad y marginación.

Rebecca Zanolini DeBow

San José

Renuncia del fiscal

Si se hiciera una consulta popular para pedirle la renuncia al fiscal general, de seguro el pueblo decidiría afirmativamente. El fiscal nos ha quedado debiendo en las investigaciones prontas y cumplidas. Siempre nos da expectativas que no se cumplen. Si la propia Corte lo separa del caso del cemento chino es una acción de desconfianza. Ante las situaciones de corrupción, necesitamos un fiscal que esté adelante y nos dé la confianza de que puede detener el sunami de actos ilícitos que permean en todas las instituciones. Dejar el cargo contaría con el agradecimiento de todos.

Mario Valverde Montoya

San Rafael Montes de Oca

Caso atendido

La Contraloría de Servicios del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) agradece el comentario del señor Carlos Esquivel ( Cartas, 8/10/17) y amplía que el Banco Nacional está incentivando las ventajas del uso de menos efectivo y de pago con medios electrónicos y en comercios. En los BN Servicios se pueden realizar los pagos que necesite así como retirar efectivo, cancelar operaciones de crédito y tarjetas. Además, ahora todos los Servimás de Maspormenos y Walmart cuentan con autorización para realizar transacciones del Banco.

Alexis Caravaca

Contralor de Servicios del BNCR

Llamadas de Credomatic

Las llamadas de Credomatic se han convertido en acoso: me ofrecen cosas que no necesito, quieren que me endeude, yo odio las deudas y no soporto esas “ofertas” que me hacen perder el tiempo. Credomatic debería dejar la llamadera y buscar a gente desordenada, endeudada, que no sabe manejar el dinero. A Dios gracias estoy bien como estoy.

Norberto Herrera Labiosa

San José

Puntos en el ICE

Tengo la tarjeta American Express Platinum que tiene el plan Membership Rewards, cuyos puntos se pueden canjear en diferentes comercios, entre esos, según la lista, en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Al principio me dijeron que no se podía, pero luego que contactarían al BAC para resolver. Eso fue el 25 de setiembre, pero todavía no tengo respuesta del ICE.

Mónica Chaves Zamora

Escazú

Trabajo ejemplar

Fui a la Sección de Huellas Dactilares del Ministerio de Seguridad Pública en Los Yoses, y salí muy agradecido con el servicio que brindan, la atención de todo el personal es excelente, sobre todo de la señora Andrea Gómez, que hasta llegó donde yo estaba sentado, en el salón de espera, para acompañarme a su escritorio. Ojalá este ejemplo sea copiado por otras dependencias del Estado, sobre todo para los adultos mayores.

Manuel Benavente Carvajal

Alajuela