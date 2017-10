Cartas a la Columna

Clienta desconectada

Ni Kölbi ni Tigo dan servicio

Contraté los servicios de Tigo, pero me dieron mala atención y una pésima señal. Conectaron la caja digital, pero no funcionó. Enviaron a arreglarla, pero no lo lograron. Pedí a Tigo que desconectara el servicio y me dijeron que tenía que ir a una sucursal, pero sí cobran el servicio aunque no funcione. Entonces intenté pasarme a Kölbi, pero tuve que estar tras ellos más de 22 días para firmar el contrato. Cuando los técnicos intentaron instalar el servicio no pudieron, dijeron que volverían luego; no obstante, lo que hicieron fue que anularon el contrato sin consultarme. Tuve que solicitar un segundo contrato y esperar otros 22 días para que me hicieran lo mismo.

Dentro del condominio hay otras casas que tienen este servicio, así que no es que no se pueda, es falta de interés. A ambas empresas les falta seriedad.

Gabriela Vargas Vargas

Lagunilla, Heredia

Servicio preferencial

La Contraloría de Servicios del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) agradece el comentario del señor Marco Tulio Vindas Chaves ( Cartas, 2/10/2017) e informa que la oficina principal del Banco Nacional cuenta con servicio preferencial, al igual que en todo el país. En nuestros aplicativos y en nuestra web también se pueden ubicar las direcciones de los cajeros automáticos, oficinas y BN Servicios. También, todos los Servimás del país, en los supermercados Masxmenos y Walmart ya cuentan con autorización para realizar transacciones del Banco Nacional.

Alexis Caravaca

Contralor de Servicios del BNCR

Servicio de la Caja

Soy italiano y resido con mi familia en Costa Rica hace 23 años. Cada vez que necesitábamos atención médica íbamos a servicios privados, ya fueran doctores, hospitales o laboratorios. Por circunstancias fortuitas, que no voy a mencionar, hace aproximadamente un año empecé a utilizar los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y quiero felicitar a la institución por el alto nivel de servicio que ofrece; además, por el gran profesionalismo de todos sus componentes, desde el servicio de seguridad hasta los enfermeros y doctores.

Costa Rica tiene un servicio sanitario de excelencia que muchos otros países envidian. Espero que todos los costarricenses lo noten y sepan apreciarlo.

Guido Colucci

San José

Fiestas limonenses

Limón cada año nos sorprende con lindas celebraciones como el Día del Negro y sus carnavales. Ambas son hermosas celebraciones que engalanan las principales calles con llamativos desfiles con la música, el sabor y los vivos colores de los trajes de muchos limonenses. En esas celebraciones se percibe el cariño y el esmero de las personas que organizan estas festividades. Limón cuenta con originalidad, diversidad, amor a sus raíces, variedad en sus paisajes e historia, razones que identifican y resaltan esta provincia. Esto también impulsa a su gente a luchar y hacerles frente a los problemas. Son muchas las razones que tenemos para valorar y aprovechar este pedacito de tierra tan bendecido.

Hellen Calvo Loaiza

Limón