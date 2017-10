Cartas a la Columna

Agencia no responde

Carro nuevo tiene problema en un foco

Adquirí un vehículo nuevo en la agencia Mazda de La Uruca en mayo, y por razones de comodidad lo llevé al mantenimiento de los 5.000 kilómetros a la sucursal de Curridabat. Durante la inspección, solicité la sustitución de un faro delantero porque se le mete el agua. Sacaron fotografías y quedaron de responderme tres días después; sin embargo, tras múltiples llamadas, tanto a las oficinas de Curridabat como de La Uruca, nadie se responsabiliza ni me da razón de la queja. Se recibe un servicio al cliente pobre por un automóvil nuevo, cuando se espera que sea de buena calidad. Espero una respuesta del representante de Mazda.

Christian Muñoz Jiménez

Cartago

Ideas electorales

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) trabaja con mucha energía para lograr reducir al mínimo el abstencionismo en las elecciones nacionales. Este noble e importante esfuerzo debe ir acompañado de la participación decidida de todos los partidos políticos y, como parte de este trabajo, los candidatos presidenciales deberán renovar todas las estrategias usadas.

Una forma nueva de convencer a los ciudadanos para que acudan a las urnas es que el partido, junto con el candidato, seleccione para cada asunto a un grupo de 25 personas para que se presenten ante el pueblo. Por ejemplo, si se trata de educación, el grupo lo integrará el futuro ministro, educadores, estudiantes universitarios, colegiales y otros ciudadanos. Estas personas asumirán el compromiso público de ser testigos directos de las principales promesas del candidato. Este método tendrá un efecto multiplicador y generará convencimiento, además de nuevas y firmes esperanzas.

Jaime Morera Monge

Alajuela

Queja atendida

La Contraloría de Servicios del Banco Nacional de Costa Rica contactó a la clienta Házel Orozco Guevara ( Cartas, 30/9/2017) para confirmarle que su caso estuvo resuelto desde el 4 de setiembre. Se detectó que había otro monto bloqueado por la misma suma, que no estaba relacionado con el reclamo, que ya fue liberado. Le ofrecemos disculpas por los inconvenientes causados.

Alexis Caravaca

Contralor de Servicios del BN

Moda tecnológica

En Costa Rica la clase media representa un significativo porcentaje de la población. La globalización facilita la adquisición de nuevas tecnologías, principalmente los teléfonos móviles más novedosos.

Si hacemos memoria, nos daremos cuenta de que hemos cambiado el teléfono móvil aunque sirva a la perfección. Eso se llama consumismo. ¿Qué nos hace comprar estos artefactos en cortos periodos? La respuesta es sencilla: tendencia, protagonismo y porque nos preocupamos de más por la imagen que podamos proyectar.

Antes de adquirir estos artefactos, que significan un gran gasto económico, considere, ¿qué pasaría si no lo compra? Si la respuesta es nada, piénselo dos veces, quizá podría evitar gastos y hasta alguna nueva deuda.

Yariela Hernández

Limón

Lenguaje belicista

Me parece un desacierto el anuncio de Movistar con Keylor Navas en que hablan de estar listos para “matar gigantes”. La Federación de Fútbol no debe permitir esta clase de mensaje y los medios de prensa no tendrían que usar lenguaje bélico en el deporte. La Federación debería revisar toda la publicidad asociada a la Selección para proteger a los niños que siguen a los deportistas y se ven influenciados por ellos.

Elizabeth López Mora

Goicoechea

Servicio al cliente

Credomatic me vendió la idea de que pertenecía a una “cartera premiun”, pero era solo para ofrecerme productos nuevos. En este momento tengo a mi madre al otro lado del mundo con la única tarjeta que llevó sin poder usarla por un error en la información que nos dieron. Han pasado cuatro días y el supervisor no ha querido devolverme la llamada, porque el ejecutivo no aparece. ¿Para qué grabar llamadas para asegurar la calidad si cuando se pide que las oigan no lo hacen?

Sergio Araya Yockchen

San José