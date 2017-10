Cartas a la Columna

Concursos telefónicos

Clientes desconocen que participan

Casi sin que uno se entere, las empresas telefónicas incorporan a sus clientes en promociones que, sin ninguna conciencia, le rebajan hasta 300 colones diarios. La persona se da cuenta cuando no tiene saldo para llamar. La Superintendencia de Telecomunicaciones debe parar esta situación.

Luis Fernando Bermúdez Esquivel

San José

Fiscal debe irse

El descrédito que sufre el fiscal general, Jorge Chavarría, causa un grave daño a la Fiscalía, al Poder Judicial y a la democracia. Por esto, es lamentable que el Poder Judicial diga que no encuentra motivos para exigir su renuncia, cuando en realidad sobran. Esta causa bien vale una huelga nacional para defender nuestra democracia.

Vinicio Siles Loaiza

El Carmen, Cartago

Directivos idóneos

Tenía que pasar lo que pasó en el Banco de Costa Rica para que, por primera vez en la historia, se nombre una junta directiva de una institución del Estado con base en criterios técnicos, sin que mediara la afinidad política de los escogidos. Esa es la forma correcta. Deberían existir una serie de requisitos de idoneidad establecidos, que incluyan grado profesional, experiencia en el sector y una declaración jurada y comprobable de sus participaciones accionarias y posibles conflictos de intereses por parentescos con funcionarios de la institución, de manera que cuando se conozca un asunto que pudiera comprometer esa transparencia, el directivo no solo evite opinar, sino que se excuse de participar en la sesión.

Esperemos que los nuevos directivos asuman los principios del gobierno corporativo y lleven al Banco por los caminos para que recuperen su buen nombre. Solo espero que el gerente y los directivos suspendidos renuncien para que no causen un daño patrimonial al Banco, por recibir una remuneración sin hacer nada productivo.

Gustavo Elizondo Fallas

Santa María de Dota

Pensiones justas

Una pensión de $3.000, como máximo, es justa y suficiente en un país tan pequeñito, con una economía como la nuestra y con un déficit fiscal tan alarmante. El dinero que se paga hoy por pensiones de lujo debe reorientarse a necesidades de primer orden, sobre todo ahora que está tan claro que el calentamiento global y las inundaciones vinieron para quedarse.

Esta medida sería un hito en las luchas por la igualdad entre costarricenses y marcaría un antes y un después para nuestra sociedad. Volveríamos a creer en los políticos.

Glen Rodríguez Solís

Santo Ddomingo de Heredia

Imagen política

Para verdades el tiempo. El tiempo me ha dado la razón cuando he criticado la anarquía y la suciedad que reinan en la ciudad de San José. Así lo ha manifestado también el señor Manuel G. Bonilla Redondo en su carta (9/10/17). La Municipalidad no puede tapar el sol con un dedo y pretender que no es así, somos muchos ciudadanos los que vemos la suciedad y el caos imperante en esta ciudad. La campaña SJO Vive es solo un eslogan para levantar la imagen política del alcalde.

Guillermo Ramírez Garay

San José

Alianzas por la salud

La alianza entre la Red Oncológica de la Caja Costarricense de Seguro Social, que coordina el doctor Urcuyo, y el valioso padrinazgo de Auto Mercado, con la ayuda de proveedores y clientes, han donado gran cantidad de mamógrafos para combatir el cáncer de mama.

Las comunidades de Tibás, La Uruca y Merced tienen desde el 27 de setiembre en la Clínica Clorito Picado un moderno mamógrafo. Las mujeres de los 45 a los 69 años podrán ser valoradas. Ojalá muchas empresas, al igual que Auto Mercado, puedan contribuir a salvar vidas.

Además, merecen reconocimiento el director de la clínica, Carlos Solano Salas, y el doctor Víctor Calvo Murillo por su constante preocupación por contar con mejores equipos y un personal calificado.

Halley Castro Ramírez

Barrio México, San José