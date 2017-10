Cartas a la Columna

Molesto con Mcdonald’s

Cliente tardó media hora en autoservicio

Este lunes a las 2 de la tarde pasé con mi madre, una hermana y dos sobrinos a comprar comida al autoservicio de McDonald’s del Paseo Colón, pero tuve problemas porque no me tomaron bien la orden, esperamos mucho para ordenar y nos hicieron regresar a la primer ventanilla.

Además, las órdenes de papas venían por la mitad y las hamburguesas estaban frías y feas.

Pedí el nombre del gerente del restaurante y tardaron otros cinco minutos en dármelo. En total, demoré 30 minutos en el autoservicio. Solo estábamos nosotros, sin más vehículos. Espero una respuesta de McDonald’s.

Gerardo Bonilla Ramírez

Goicoechea

Cemento sin fin

El déficit fiscal y el asunto con los directivos del Banco de Costa Rica se postergará hasta la siguiente administración, al igual que las pensiones de lujo, los pluses, las pensiones del Poder Judicial, el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, la infraestructura vial, el monopolio de Recope, la sociedad entre Recope y Soresco, la trocha fronteriza y la escasa actuación del fiscal general en los últimos acontecimientos.

Ahora solo interesa la fastidiosa e interminable novela del cemento chino y la hidroeléctrica que compró Coopelesca. Este asunto acaparó a todos los medios, como tornado que arrasa con los políticos y sus partidos, para terminar en nada, como siempre. Invito a la prensa para que incluyamos estos temas en los debates.

Hernán Granados Quesada

Cartago

Fuerza comunal

Al ver la televisión pude distinguir dos caras de una misma realidad, una realidad que nos duele a todos por la multitud de damnificados y la gran devastación de Nate. Ante este panorama es frustrante ver cada caso presentado, pero, excepcionalmente, vemos que un grupo de vecinos, por motu proprio, en vez de llorar van y buscan soluciones, no esperan al Gobierno, solo echan para adelante, no se quedan lamentándose a la vera del camino. Esta actitud debe florecer en cientos de comunidades afectadas por Nate. El país necesita continuar y no echarse a morir. Invito a los medios a mostrar noticias que levanten el ánimo, en vez de hacerlo decaer.

Jorge Tomás Quirós Rodríguez

San José

Ocurrencia legal

Una nueva ocurrencia de esas que solo pasan en Costa Rica está vigente: que las empresas tengan que explicarle al Ministerio de Trabajo por qué se dejó de contratar a cierta persona si esta se siente discriminada y mostrarles con detalle su proceso de selección. ¿Qué es lo que sigue en las agendas legislativas? ¿Que los novios expliquen a las autoridades por qué terminaron con sus parejas? ¿Que los padres de familia expliquen al PANI por qué no dejan que ciertos amigos de sus hijos entren a sus casas, o que quienes no son invitados a una fiesta reclamen por daño moral?

No se les ocurre otra cosa a los diputados que querer espantar a las empresas transnacionales con trabas cada vez más ridículas en este país, ya de por sí caro para operar. Reto al que ideó este adefesio legal a que me explique el sustento lógico.

Manuel Solera Thomas

Escazú

Términos diferentes

En los últimos tiempos, sobre todo en el Ministerio de Educación Pública (MEP), se ha venido usando el término “exclusión escolar” en vez de “deserción escolar”, pero estas expresiones no son sinónimas. La palabra “exclusión” significa acción y efecto de excluir, que es quitar a alguien o a un objeto de un lugar, descartar algo o a alguien, rechazar, negar opciones, sacar elementos de un conjunto, segregar o marginar a personas o cosas. El vocablo “deserción” significa acción o efecto de desertar; y desertar es abandonar una acción o causa, dejar tirado un trabajo, alejarse, abandonar deberes y responsabilidades contraídos, dejar de acudir a una tarea o a un lugar, no proseguir en una actividad. Por tanto, la expresión “deserción escolar” no ha perdido vigencia y se adapta más al abandono de los estudios que hacen los estudiantes en escuelas y colegios, más en estos últimos.

La deserción escolar es un fenómeno multivariable y multicausal. A veces el concepto de “deserción escolar” algunos no lo emplean por razones meramente ideológicas.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez

Moravia