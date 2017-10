Cartas a la Columna

Otro San José

Capital llena de vendedores ambulantes

Quiero a San José. En San José crecí, viví y vivo muy buenos momentos. Lo visitó por lo menos una vez a la semana, caminé en sus calles y ahora en sus bulevares, pero cuando veo cómo ha caído en una total anarquía, lleno de vendedores ambulantes, malos olores y basura por doquier, ¿para qué una nueva campaña con una imagen tan triste de nuestra ciudad? San José necesita que sea manejado con disciplina orden y que se cumplan las leyes, pero, sobre todo, tratado con gran cariño.

Manuel Gerardo Bonilla Redondo

San José

Renuncia pendiente

¡Qué tozudez de cuatro de los directivos del Banco de Costa Rica (BCR) de mantenerse en sus puestos a pesar del gran daño que ya le hicieron a la imagen de la institución! En cualquier otra instancia, la transparencia de una investigación lleva a la separación de los involucrados. Hasta los jueces en las medidas cautelares restringen que los imputados acudan al sitio de la investigación y se comuniquen con testigos. Si bien no existe aquí una denuncia penal, los fines para mantener la nitidez de un proceso son los mismos.

Como le dijera al gobierno la noche del 8 de julio de 1942 en Radio América Latina don Pepe antes de que lo sacaran de la cabina: directivos del BCR, ustedes lo que tienen que hacer es irse.

Gustavo Elizondo Fallas

Santa María de Dota

Calle de piedra

Vivimos en el barrio Santa Eduviges de Limón hace casi 20 años y, desde que recuerdo, nuestra calle es de piedra. La Municipalidad ha asfaltado varias veces la calle principal del barrio y algunas entradas, pero esta nunca. Son ocho las casas afectadas por este problema.

Todos nos hemos quejado de la situación y se lo hemos informado a la Municipalidad de Limón, pero nunca nos hacen caso, nos dan varias excusas y al final no arreglan la situación.

También hemos buscado la forma de hacerlo por nuestros propios medios, aunque no deberíamos sacar dinero para hacer cosas de este tipo; además, no todos los vecinos están de acuerdo con la idea o, simplemente, carecen de los recursos para colaborar.

Alex Cordero Rodríguez

Limón

Cobro en el BNCR

Soy cliente del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) desde hace más de 30 años. Siempre he tenido una relación cordial con la institución, pero hace poco, al usar el autoservicio, me informaron que luego de utilizar seis veces el cajero automático se cobran 200 colones cada vez, lo cual me parece mal porque los bancos trabajan con el dinero de los clientes. Los altos empleados quieren más gollerías de las que han tenido.

Carlos Esquivel Esquivel

Nicoya

Parada sin uso

La Universidad de Costa Rica (UCR) está invirtiendo una suma millonaria en la construcción de la parada de autobús a la la salida de la sede del Caribe. El interés de la administración es brindar un lugar cómodo y seguro, no solo para los estudiantes y docentes de la UCR, sino para las comunidades cercanas a la Universidad. Sin embargo, los autobuses de la empresa Tracasa dejaron de ingresar a la parada de la UCR , que tiene todas las comodidades, como techo, asientos y carriles exclusivos para los autobuses.

Tracasa para frente a la UCR de Limón, donde no hay solo una raya de color amarillo en el suelo, lo que expone al peligro a los estudiantes, a un accidente de tránsito por la alta velocidad con que pasan los vehículos, ya que se carece de un cruce peatonal o un semáforo. En este sitio hay una alta incidencia de asaltos a estudiantes. Esto deja mucho de qué hablar del compromiso empresarial de Tracasa con la comunidad.

Cristian Cubillo León

Limón

Poda urgente

Los vecinos de barrio Vasconia, en San José, le solicitamos a la Municipalidad que envíe cuanto antes a una cuadrilla para que pode los árboles que están en la calle del vecindario.

Hay dos árboles muy altos (miden unos 35 metros) que son un peligro para las personas y también para el tendido eléctrico.

Norberto Herrera Labiosa

Barrio Vasconia, San José