Cartas a la Columna

Espera sus prestaciones

En el MEP le dijeron que deje de preguntar

En los últimos días de marzo, presenté en el Ministerio de Educación Pública (MEP) los documentos correspondientes para la solicitud de mi pensión, aprobada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La acción de personal fue elaborada el primero de abril. Sin embargo, siete meses después no he recibido el pago de mis prestaciones legales. En el MEP me dijeron que no estuviera preguntando porque no saben cuándo me pagarán. ¿Es legal tardar tanto para entregarle al trabajador sus prestaciones legales? ¿Merezco esa respuesta?

Sandra María Aguilar Molina

Mercedes Norte, Heredia

Esquina de nadie

Don Marco Vinicio Murillo Oviedo se quedó corto en su carta del martes 3 de octubre sobre los problemas que se dan en los alrededores de La Tropicana, en Alajuela. En la carta denunciaba unos disparos ocurridos alrededor de la medianoche del 30 de setiembre en el cruce de entrada a Alajuela que comparten la gasolinera La Tropicana, dos restaurantes de comidas rápidas y la sucursal más grande del Banco Nacional en esta ciudad.

Sobre todo los fines de semana, pero también una que otra vez entre lunes y viernes, las noches y madrugadas en ese cruce son tierra de nadie: consumen drogas y alcohol en plena calle, hacen piques y piruetas de carros y motos, se producen accidentes de autos y balazos, que bien pueden alcanzar a la muchachada que ahí se reune, a los pisteros y clientes de la bomba, o a los mismos guardas de seguridad del Banco Nacional.

El restaurante McDonald’s ya reaccionó un poco al eliminar un quiosco de venta externa de helados; al pie de este se juntaba lo peor de esta mafia noctámbula. Falta que cierren su parqueo a individuos ajenos a su negocio de comidas; lo mismo en Taco Bell. Y, por supuesto, bien haría la Policía Municipal de Alajuela en incluir ese cruce entre las zonas de alto riesgo para ciudadanos comunes y enviar a sus oficiales a patrullar con mayor frecuencia pasada la medianoche. Hay que recuperar esa esquina para todos los alajuelenses.

Alfonso Cortés Ojeda

Alajuela

Otra imagen

Muchas veces las personas que viven fuera de Limón tienden a etiquetar a nuestra provincia como un lugar peligroso, lleno de problemas y con personas que no triunfan en la vida. Es necesario que los limonenses eliminemos esas etiquetas que nos han dado. En algunas ocasiones, las personas dicen que no vienen a Limón porque creen que es un lugar en el que se corre el riesgo de ser asaltado o asesinado. Sabemos que en nuestra provincia existen problemas de drogadicción, narcotráfico, corrupción y delincuencia, pero si lo pensamos bien, en todas las provincias del país encontramos estos problemas.

Es importante que los limonenses le demostremos al resto de los habitantes del país que ya no estamos conformes con que se nos etiquete de esta manera, ya que en nuestra provincia también existen personas con mucho talento, dispuestas a esforzarse para alcanzar el éxito y mejorar como nos ven.

Kate Gordon Arrieta

Limón

Ingrato aniversario

Hace 20 años, el gobierno de José María Figueres Olsen, irresponsablemente, aprobó una directriz presidencial para “regalar” dinero público a los funcionarios bancarios, solo por hacer bien su trabajo con un bono por productividad, el cual por descabellado que parezca, sigue vigente.

De acuerdo con el Semanario Universidad, entre el 2006 y el 2012 los tres bancos estatales repartieron cerca de 100.000 millones de colones por este bono. Este año, solo el Banco Nacional repartió 4.600 millones de colones entre sus empleados.

El pago de ese incentivo es a todas luces inconstitucional. Los miembros de la Sala IV lo saben. Los expresidentes de la República Miguel Ángel Rodríguez, Abel Pacheco, Óscar Arias y Laura Chinchilla, con otra directriz presidencial lo habrían eliminado, pero su silencio significó un apoyo a ese impopular regalo. Si quisiera hacer historia, Luis Guillermo Solís tiene la palabra.

Daniel Madrigal Sojo

Goicoechea