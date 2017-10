Cartas a la Columna

Calle obstruida por taxis

Transportistas se parquean en barrio de Tibás

La zona que rodea la estatua de san Martín, en la urbanización Jardines de Tibás ha sido tomada desde hace meses por los taxistas, quienes obstaculizan la calle al estacionarse contravía, producen ruido y basura, perturban el orden público e impiden a los vehículos de los vecinos la libre circulación.

Le solicito a la Policía de Tránsito que intervenga en el sector lo más pronto posible porque es un área residencial, no una parada de taxis. También deben hacer un nuevo estudio para remover la parada ubicada al costado del AMPM, que tanto problema le ha dado a la comunidad.

Luis J. Castro Escobar

Jardines de Tibás

Trabajos del AyA

Acueductos y Alcantarillados (AyA) realiza trabajos en el Alcantarillado Sanitario del Área Metropolitana de San José en la ruta de Santa Marta hacia Granadilla. El proyecto beneficiará la salud de la población y la de nuestros ríos al tratar las aguas residuales de más de un millón de habitantes.

La ejecución de obras en el sector sur de San José avanza de manera continua desde mayo del 2016, por lo que se labora en época seca y lluviosa en diferentes tramos. Además, la lluvia no afecta las obras en Santa Marta pues estas están bajo techo. Las obras en Santa Marta se deben hacer en dos fases. La primera fue en tres días de diciembre y consistió en la construcción de los pozos de registro. Actualmente se realiza la segunda, la colocación de la tubería con un sistema de microtuneleo que no romperá el asfalto ( La Nación, 1/10/2017). Los trabajos en este tramo finalizarán el 20 de octubre.

Antonieta Guzmán C.

Acueductos y Alcantarillados

Compromiso laboral

En el 2015, compré un auto en Motores Británicos y he tenido la mejor de las atenciones, pero esta vez superó cualquier expectativa. Un autobús golpeó mi auto una mañana y mientras esperaba a los agentes de tránsito, un joven detuvo su auto y bajo interesado en cómo me encontraba, me ayudó con las señales de seguridad y con algunos consejos. No lo conocía, pero en su chaqueta llevaba el logotipo de MG, la marca de mi auto. Mario Marín se identificó con su trabajo incluso fuera de su horario y actuó por un cliente. Esto refleja un gran valor como persona, como trabajador y una empresa con una cultura organizacional orientada al servicio al cliente.

Julia Li Vargas

San Pedro, Montes de Oca

Cultura de la renuncia

Renunciar no es una virtud de los costarricenses y hasta le añaden adjetivos como “irrevocable” o “retirar la renuncia”. En el caso del cemento chino hay una resistencia férrea a renunciar y los directores ni siquiera debieron esperar que el presidente les pidiera irse, ya que había certeza que sucedería en cuestión de días. La diputada liberacionista Sandra Piszk apoya a los directores del Banco de Costa Rica para que no renuncien, pero eso es un recurso politiquero sin fuerza alguna.

Rafael Rodríguez Picado

Guápiles, Pococí

Acciones positivas

Este asunto del cemento chino es importante, pero ya es suficiente. ¿Se van a caer las construcciones que se han fabricado con cemento chino?, ¿se va a caer el Estadio Nacional, que ellos donaron, en la mitad del partido de la Selección contra Honduras? ¿No? Pues hablemos un rato de otra cosa.

Cuando estudiaba en la Universidad de Costa Rica, a un profesor que nos enseñaba lo que debíamos incluir en la primera página, le dije que prefería la foto de un muchachito dándole la mano a un ciego que la de un presidente de un país que quizá nunca conoceríamos. En el Consejo Nacional de Rehabilitación, donde era comunicadora, les reclamaba a los periódicos que nos regalaran, de vez en cuando, un espacio pequeño para publicar las cosas maravillosas de nuestro trabajo, como que un ciego fuera instructor de ebanistería.

Los periódicos y los periodistas tienen mucha influencia en la sociedad. Con noticias negativas, la sociedad se vuelve negativa. El periodismo positivo no terminará con la delincuencia de un plumazo, pero ayudaría a las demás personas a pensar y a actuar con más civismo y solidaridad.

Ana Piza Escalante

San José