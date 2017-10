Cartas a la Columna

Aumento de cuota

Préstamo pasó del Bancrédito al Popular

Pasaron mi crédito hipotecario de Bancrédito al Banco Popular. Mi préstamo tiene una tasa fija más la básica pasiva, la cual se mantiene estable; sin embargo, ahora, con el Popular, la cuota aumentó en más de ¢30.000 y nadie sabe el motivo ni se hace responsable del cambio. Me quejé, pero sigo pagando más y no tengo respuesta de la entidad. Llamo y me pasan con personas que no tienen conocimiento alguno. Me urge que el Banco solucione esta situación.

Pablo Ramírez Solano

Curridabat

Balacera en Alajuela

Desde hace ya bastantes años, cuando varios locales de comidas rápidas abrieron en la esquina del Banco Nacional de Costa rica (BNCR) en La Tropicana, hay ruidos de carros y motos por los piques a altas horas de la noche; además, pitan, aceleran y hablan fuerte. También se producen balaceras. Existe una grabación de cámaras de vigilancia con unos disparos entre dos carros. Este fin de semana se escucharon al menos 12 detonaciones y luego ruidos de automóviles que se alejaban a gran velocidad.

Ignoro si se trata de jóvenes que por diversión lanzan balazos al aire, lo que pone en riesgo a la ciudadanía, o si son pleitos entre bandas, pero imagino que las autoridades municipales deben estar al tanto, pues sus cámaras los han grabado; no obstante, no hacen nada.

Mi hijo, que duerme en un apartamento frente a mi casa, me llamó asustado por las detonaciones y estaba preocupado de que una bala entrara por las ventanas. Insto a las autoridades correspondientes a prestar atención a esta situación que nos roba la tranquilidad en nuestra comunidad.

Marco Vinicio Murillo Oviedo

Alajuela

Desmejora en servicio

Soy cliente del BAC desde hace 15 años. Tanto Credomatic como el BAC tenían un servicio eficiente y resolutivo, impecable, pero de un par de años para acá he notado un deterioro en el servicio. Desde que hicimos una gestión para mancomunar cuentas, ha sido imposible ingresar a una de ellas, a pesar de los dos viajes a la sucursal y los 30 minutos en el teléfono.

Marcela Castro Barrantes

Liberia

Cemento chino

Lo del cemento chino es vergonzoso. Los tres poderes de la República están salpicados, en pequeño o en grande. Los bancos públicos también. Respiro hondo, aparto mi corazón y razono, como lo sugiere en su columna Eduardo Ulibarri, para no satanizar lo que sucede y que no repercuta en las próximas elecciones. Luego, tomo lo que dijo el economista Eli Feinzaig, de que la institucionalidad está podrida, pero lo cierto es que los pulmones de la inmensa mayoría de los costarricenses ya no tienen oxígeno para respirar hondo, tampoco pueden apartar su corazón y mucho menos razonar. Las elecciones venideras reflejarán la inteligencia de nuestro pueblo.

Elías Alberto Esquivel Salas

Barrio México

Ortografía en TV

Me sorprende la cantidad de veces que los diferentes medios televisivos cometen errores ortográficos en los títulos de sus noticiarios. Hace unas semanas, Telenoticias nos sorprendió con la palabra “asendarios” en vez de hacendarios y esta semana cerró con broche de oro con “haciende” en vez de asciende. Muchas personas les hacemos el reclamo en redes sociales y no solo no contestan, sino que cometen errores cada vez más serios, como si no supieran la enorme responsabilidad que tienen como medio de comunicación.

Lourdes Mora Vega

San José

Avalúo para préstamo

Dada la gran maraña de gente e instituciones involucradas en el caso del cemento chino, sería interesante saber del avalúo del Banco Popular de las tres propiedades aceptadas como garantía de respaldo del crédito por $5 millones, ya que 1.200 metros cuadrados en La Cruz de Guanacaste y unas 19 hectáreas en Grecia, colindantes con la montaña, no creo que valgan ni $2 millones. ¿Quién autorizó ese avalúo? ¿Quién se adjudicó y en cuánto esas propiedades rematadas el jueves? Sería bueno que la comisión legislativa que investiga esta situación indague sobre esto.

Omar Alvarado Gómez

Grecia