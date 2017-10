Cartas a la Columna

Mercado sin parqueo

Empleados municipales toman campos

Como cliente del mercado de Mayoreo, en la avenida 10 de San José, hago un llamado a las autoridades de la Municipalidad de San José para que los funcionarios no usen los espacios de parqueo destinados a los clientes. Es casi imposible encontrar un espacio donde estacionar para realizar las compras.

Si la Municipalidad no cuenta con parqueo para sus funcionarios, deberían dejar sus vehículos en la casa o parquear después de mediodía, cuando ya ha finalizado la plaza, para que así quienes compramos y beneficiamos a los agricultores tengamos un lugar un poquito descongestionado donde realizar las compras para nuestros negocios.

Greivin Corrales Chaves

San José

Puente sin cemento

El gobierno se ha preocupado por mejorar la infraestructura nacional al construir carreteras y puentes, como el del río Virilla. Sin embargo, hay que resaltar el programa Puente al Desarrollo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). Este puente no tiene varillas ni cemento, pero pretende reducir la pobreza al aplicar el viejo adagio de que hay que enseñar al hombre a pescar y no regalarle el pescado.

Este plan comprende un compromiso de responsabilidad entre el Estado y la familia beneficiada donde el primero da, el segundo recibe, pero tiene que producir, porque si no cumple se termina el beneficio. Para lograrlo el beneficiario recibe capacitación técnica, formación humana, becas de Avancemos y asesoría para emprendedores.

Álvaro Chaves Sánchez

Heredia

Trámite lento

En el Departamento de Contracargos del Banco Nacional tardan 57 días para liberar el dinero. 22 días después de presentar la solicitud y luego de 20 llamadas por fin me dieron un número de caso, pero debo esperar más de mes y medio porque no han podido resolver si el cajero entregó el dinero o no.

Házel Orozco Guevara

Heredia

Curules vacías

Un triste espectáculo nos han brindado los diputados en los últimos días. A escasos meses para concluir su gestión ya tiraron la toalla, algunos prácticamente dejaron sus curules vacías, otros andan en campaña y con costo llegan 40 a sesionar. Hay momentos en que el plenario, prácticamente, se convierte en un mercado persa. Romper el cuórum es el deporte favorito y las interrupciones son constantes. Algunos diputados están fuera del país, no se sabe en qué. Rabia y vergüenza ajena causa la tertulia y el desinterés por el compañero que está en el uso de la palabra. En ocasiones, llegan al colmo de presentar mociones, para que la sesión concluya antes. Todos estos yerros, constituyen una afrenta para los ciudadanos.

Halley Castro Ramírez

Barrio México, San José

Sentido común

Tal parece que el verbo planificar no se conjuga en los ministerios e instituciones descentralizadas del país. Para muestra un botón: Acueductos y Alcantarillados (AyA) cerró, por segunda vez en el año, la vía frente a la escuela de Santa Marta de Montes de Oca para sustituir el alcantarillado.

Es un asunto de previsión y sentido común, pero escogieron la peor época del año para cerrar un paso fundamental para el sector este de la capital cuando las vías alternas están expuestas a cierres por las lluvias, además, ¿qué rendimiento puede existir en el punto más alto del invierno, donde las cuadrillas deben reducir sus jornadas, además de que el caudal que arrastran las tuberías complican la sustitución?

Los trabajos de mantenimiento de vías deberían concentrarse en los meses de la época seca, en la época lluviosa, en especial entre los meses de agosto y octubre, solo deberían realizarse trabajos de emergencia que garanticen la disponibilidad de todas las vías. No se requieren muchos años de estudio para deducir esto, lo que se requiere es sentido común.

Gustavo Elizondo Fallas

Santa María de Dota

Vigilancia nocturna

Todo parece indicar que al fin, por la gran cantidad de muertes en carretera, el Tránsito, con ayuda de la policía municipal, hará operativos en la noche y la madrugada para tratar de detener la imprudencia de muchos conductores, quienes ante la falta de vigilancia policial conducen en estado de ebriedad, lo que causa muertes y lleva luto a muchos hogares. Al fin pusieron oído a mis peticiones.

Fernando Cordero Alvarado

San José