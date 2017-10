Cartas a la Columna

Denuncia sin respuesta

Colegio de Médicos no atiende queja

El 15 de agosto, ante el Colegio de Médicos, denuncié a una empresa que ha instalado un centro de “medicina cuántica”. Ofrece supuestamente diagnósticos a partir de un cabello y colocando manos en sensores. Aparentemente con homeopatía “imprime memoria a las moléculas para que se queden de una forma indefinida trabajando de una forma ordenada” para supuestamente curar el cáncer, el lupus y la esclerosis múltiple. La Fiscalía del Colegio no me ha respondido (yo soy médico). Esa terapia induce a abandonar otros tratamientos.

Danny Paredes Rodríguez

Pérez Zeledón

CNFL atiende queja

Ante la queja de la señora Zuleyka Suárez Valdés (26/9/17), “Apagones en Escazú”, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) lamenta la situación que enfrentan los vecinos de la zona. Las causas son producto de las condiciones climáticas, así como de postes quebrados por accidentes de tránsito.

Durante el mes de octubre se dará un mantenimiento fuerte y riguroso a la vegetación para que deje de afectar nuestras redes y mantener la continuidad y calidad del servicio. El elemento que no es controlable por la CNFL es la rayería, que en las últimas semanas causó la desconexión de los elementos de protección de las redes eléctricas. Nuestro personal para la atención de averías, que labora 24/7, continuará su trabajo para restablecer en el mínimo tiempo posible el servicio.

Luis Fernando Andrés Jácome

Director de Distribución, Compañía Nacional de Fuerza y Luz

Poca solidaridad

Es increíble que a una maestra de educación especial con 28 años de labor abnegada, quien tiene a su padre en lecho de muerte, se le negara una prórroga de la licencia sin goce de salario en el departamento de licencias del Ministerio de Educación. Los burócratas del Ministerio no tienen sentido común y demuestran carecer de sentimiento para el dolor que puede significar el tener a un padre agonizando.

Ricardo Enrique Köster Salini

San José

Cuidacarros en el país

Estoy de acuerdo con la carta del Manuel Bonilla. Los cuidacarros proliferan por todo el territorio nacional y cada vez son más agresivos si uno no acepta “sus servicios”, que, como ha quedado demostrado, a la hora de un robo, no hacen nada o son cómplices. Las autoridades no hacen nada o les tienen miedo.

Douglas León Campos

Escazú

Ocurrencia legislativa

El diputado Rolando González tiene que ser más serio y velar por proyectos importantes para la ciudadanía, como el monopolio de Recope, el salario de los empleados públicos y las pensiones de lujo y no proponer que un equipo de fútbol sea benemérito de la patria. Por favor, más seriedad.

Henry Martínez Gallo

San José

Opinión pública

Las decisiones precipitadas y sin pensar que se toman en este país tienen en un descontrol absoluto a la opinión pública. Por un lado, el presidente de la República gobierna a base de ocurrencias y se nota que está mal asesorado, lo que hace que pierda credibilidad entre la ciudadanía. Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia se envalentona ante todos los problemas que se vienen con funcionarios judiciales, entre ellos los magistrados, y toma decisiones más por impulso de los comentarios en las redes sociales que por una investigación profunda de los órganos competentes de ese poder de la República.

Los diputados, que de todo hacen un espectáculo político, tratan de ensuciar a cualquier persona que se les ocurra con tal de llegar al punto culminante de una investigación que cada vez se enreda más y se hace mas caótica. Como cereza del pastel, se les solicitó la renuncia a los únicos funcionarios bancarios que pueden aportar elementos de juicio objetivos, aunque sea a la fuerza, para dirimir el asunto del cemento chino.

Óscar Rosabal Lizano

Heredia