Cartas a la Columna

Educación interrumpida

Universidad no ofrece materias pendientes

Intenté matricular unas materias para continuar con mi licenciatura en Ingeniería Industrial en la Universidad Central, pero me dicen que no abren los cursos por falta de estudiantes. Esta situación es repetitiva en esta universidad. Los responsables no responden los correos y dan poca importancia al asunto.

Considero que hay falta de seriedad y le dan poco importancia a los estudiantes que pasamos por esta situación para concluir un plan de estudios.

Julio Rodríguez Cantillano

Goicoechea

Abuso social

Soy parte de la seguridad social, trabajo para ella y soy uno de sus usuarios. Durante 37 años me han rebajado para un fondo de pensiones que me dará mucho menos por lo que he cotizado, pero no me quejo.

Soy médico y veo cada día cómo hay filas inmensas en los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Los que más cotizan tienen la misma prioridad que quienes cotizan menos o no cotizan, como son los asegurados por el Estado. Esto me hace reflexionar sobre este sistema solidario, donde se carga más sobre los supuestos más afortunados (¿o los más esforzados?).

Este sistema solidario, donde solo 1/3 parte de los usuarios pagamos lo que usamos y nos obliga a muchos a buscar la medicina privada, es una pérdida para los que sí podemos. No sé cuánto de mis contribuciones se van para pensiones de otros, que por diversas situaciones no contribuyeron. Lo cierto es que las pensiones millonarias son el extremo más repugnante del mismo arcoíris de abusos.

En esta sociedad moderna cada uno tendrá que hacerse más responsable de sus propias necesidades. El abuso es sobre unos pocos.

Víctor Pérez Herra

Zapote

Tracasa no va a la UCR

Como estudiante de la Universidad de Costa Rica (UCR) en Limón debo sumarle a mis preocupaciones el cruce de una calle que puede dejarme sin vida. Esta preocupación todos los estudiantes la compartimos desde el 7 de agosto porque el autobús de la empresa Tracasa, de la ruta Colina-UCR no ingresa a la parada de la Universidad, sino que sigue unos 400 metros hasta las instalaciones del INA.

El chofer nos dijo que Tracasa decidió dejar de ingresar a la UCR. Espero una respuesta de la empresa de buses.

Pedro Tablada Cruz

Limón

Decisiones políticas

Ante tanta corrupción y con la poca eficiencia del fiscal general, el pueblo, a veces, demasiado paciente, hace un llamado a las decisiones. Si está en manos del presidente cambiar a Raven, que actúe. Si la Corte puede pedirle al fiscal que se jubile y apartar al magistrado cuestionado, que tomen la decisión. Los partidos deberían separar a quienes estén cuestionados por sus viajes y atenciones en el tema del cemento chino.

Mario Valverde Montoya

Montes de Oca

Devolución de dinero

Banco Promerica me dio mal servicio en un trámite de liberación de fondos de un deposito de alquiler de un carro de la empresa Economy Rent a Car. Devolví el carro el 12 de setiembre y Economy hizo el aviso de liberación de fondos mediante una carta al banco el mismo día. Este tramite tiene una duración de tres a cuatro días hábiles; sin embargo, a la publicación de esta carta no se han liberado los fondos flotantes. En la agencia de Promerica de Plaza del Sol me dijeron que quizás la resolución del tramite se daría el 5 de octubre, o sea más de 20 días de los tres o cuatro que se supone demore.

Claudio Ghirardi Vendramini

San José

Dueños de las calles

¿Por qué debemos pagarles a los cuidacarros? Estos, con un pedazo de palo de escoba, se hacen dueños de nuestras calles. Cuando uno llega a estacionarse se nos vienen encima y en algunos casos hasta con un recibo por un valor determinado. ¿Qué pasaría si cuando regresemos falta algo de lo que dejamos dentro de nuestro auto? ¿Pagará el cuidacarros?

La gente me dice que son personas necesitadas. Les podemos dar limosna o ayuda, pero que no ofrezcan un servicio que no dan.

Manuel Gerardo Bonilla Redondo

San José