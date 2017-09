Cartas a la Columna

Problema con entradas

Special Ticket tarda 15 días en devolver dinero

El sábado compramos cuatro entradas mediante Special Ticket para el partido de la Selección, en sombra, pero ahora nos salen con que no se generó el código de confirmación por problemas ajenos a la plataforma de ellos. Además, podrían tardar hasta 15 días hábiles para reembolsar el dinero. Nos quedamos sin el santo (las entradas) y sin la limosna (el dinero).

Reyner Muñoz Cornejo

Liberia

Deseo de competir

La empresa Telecable realmente tiene ganas de competir. Me recluté en un concurso donde rifan dos carros. Telecable no da el servicio donde vivo, pero, al día siguiente, me llamaron y me dijeron que ya están montando la red para operar de Grecia a San Ramón. Por algo la Sutel dice que son el mejor proveedor. Estoy deseando que lleguen, porque es ganancia para el consumidor.

Carlos Morera Rodríguez

San Ramón

Datos personales

En atención a la carta de don Orlando Jiménez Chaves (24/9/17), instamos a la ciudadanía a ejercer su derecho de autodeterminación informativa. Pueden denunciar ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) cualquier uso o tratamiento indebido de sus datos, contrarios al fin para el cual fueron recolectados, a los protocolos de actuación y seguridad o a lo establecido en la Ley 8968.

Los responsables de bases de datos, físicas o jurídicas, públicas o privadas, deben ajustarse a la ley y evitar sanciones económicas y administrativas. Los habitantes deben velar para que sus datos sean gestionados solo por empresas que cumplan con la normativa vigente.

La protección de datos personales es un reto para la sociedad, por lo que invitamos al Sr. Jiménez, y a los habitantes en general, a contactarnos para que tomen el control de sus datos personales.

Wendy Rivera Román

Directora de la Prodhab

Requisitos mínimos

Deberían existir requisitos para los puestos en las juntas directivas de los bancos estatales. Sus integrantes deben tener como mínimo un título de licenciatura en banca y finanzas, además de la experiencia respectiva. Las juntas directivas bancarias no deben ser botín político de los gobernantes de turno.

¿Cómo es posible que exdiputados, sin preparación académica y sin experiencia, lleguen a ocupar una silla en estas directivas bancarias? Ojalá la Sugef en algún momento llegue a fiscalizar tales nombramientos.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez

Moravia