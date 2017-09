Cartas a la Columna

Barrio con alto tránsito

Vecinos esperan respuesta de Municipalidad

Los vecinos de la calle 15 de la urbanización Jardines Universitarios Número Uno de Heredia, solicitamos hace dos meses al Departamento de Gestión Vial de la Municipalidad una propuesta para mejorar el tránsito vehicular que tanto perjudica al vecindario de esta y otras calles adyacentes. El tránsito es muy intenso por esta calle porque es la única entrada y salida de vehículos a la Universidad Nacional (UNA) por el sector este, al fondo del barrio. Estamos rodeados por instalaciones de la UNA. Además, pasan los camiones recolectores de basura.

La única salida del barrio es por la avenida tercera y no hay salida alterna o de emergencias. Los carros pasan a alta velocidad por esta calle, donde habitan personas con alguna discapacidad, enfermos de la tercera edad y niños que abordan la buseta escolar. A lo anterior se suma la contaminación ambiental. Sugerimos una solución al Departamento Vial, pero no hemos tenido respuesta de los funcionarios responsables.

Ricardo Quirós Murillo

Heredia

Alquiler oneroso

Correos de Costa Rica, hace aproximadamente un mes, alquiló un edificio en Caballo Blanco de Cartago. Optimista, fui a entregar un paquete, como lo haría en cualquier oficina de correos, pero no atienden al público, porque es un centro de carteros, parqueo nocturno y bodega. Con un alquiler de más de un millón de colones al mes, ¿por qué no atienden al público y manejan los paquetes como los de Wish?

Mauricio Charpentier Chavarría

Cartago

Servicio no funciona

Telecable instaló el servicio de Internet, pero nunca funcionó. Se ha llamado en reiteradas ocasiones y envían un técnico para solucionar el problema, pero no lo ha logrado. El problema está en que cuando se llama para solicitar ayuda nos indican que debemos esperar 48 horas para que envíen otro técnico y ya llevamos más de seis días desde que lo instalaron y no funcionó.

Lourdes Sánchez Álvarez

San Josecito de Alajuelita

Silencio judicial

Sin querer defender al magistrado Celso Gamboa, este tiene que dar su versión sobre cualquier posible vínculo con el empresario Juan Carlos Bolaños. Vi en medios de comunicación a la dirigente sindical del Poder Judicial Adriana Orocu pedir que Gamboa sea investigado por la Corte Plena, además de pedir rectitud, probidad y honradez, pero por los empleados judiciales que se fueron a la huelga cerca de 13 días y recibieron el salario de esos días que no trabajaron no dijeron nada.

Guillermo Vargas González

Curridabat

Lugares peligrosos

Cada vez más seguido la gente quiere que el Estado le solucione todos los problemas, incluidos los que ellos mismos ocasionan. Hay muchas familias que se van a vivir a la orilla de un río, a fincas como precaristas; luego vienen las inundaciones, se llevan sus casas y tiene el Gobierno que ver qué hace con esas personas. Lo mismo sucede con los precaristas: una vez instalados nadie los saca y cuando son desalojados hay que darles una vivienda.

Si el Estado no fuera tan alcahuete, la gente lo pensaría mejor antes de irse a vivir a lugares prohibidos. El otro día una periodista de un canal muy reconocido estaba asombrada porque los vecinos de una comunidad que tenían problemas con un deslizamiento sobre sus casas estaban sacando sus cosas ellos mismos, y no los funcionarios de la Comisión de Emergencias. Con ese tipo de comentario, lo único que logran es fomentar la vagancia, hacerle ver a la gente que no hay que asumir responsabilidades, y que todo cae del cielo, o, más bien, que todo cae del Gobierno.

María Esther Ramírez González

Miramar

Dinero perdido

El 6 y 7 de setiembre se perdió el dinero de mi cuenta de ahorro en el Banco Popular. El viernes 8 hice el reclamo en una sucursal en Cartago, pero me parece que hay desinterés en la forma como el Banco trata estos asuntos. Necesito que me expliquen y me reintegren el dinero. ¿Los sistemas del Banco Popular son endebles o vulnerables?

Carlos Alberto Navarro Leiva

Cartago