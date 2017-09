Cartas a la Columna

Cirugía suspendida

En el último minuto, alegaron falta de camas

El 12 de setiembre, me programaron una operación vespertina en el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia.

A la una de la tarde fui ingresado. Hasta ahí todo muy bien. Fui trasladado al quirófano, me colocaron los instrumentos necesarios para la operación, se me indicó que ya casi llegaba el médico. Después de casi 20 minutos esperando me informaron que las cirugías se suspendían por cuanto no había camas disponibles en la sala de recuperación.

Mi malestar radica en que, si se programa un cirugía, lo lógico es que también tengan disponibles los campos en la sala de recuperación y no que, a última hora, cuando se está en la fase final para la operación, indiquen que se suspende por falta de camas. No hay planificación alguna, todo lo dejan al azar y la salud de las personas no les importa. Gastan recursos en personal y tratamientos que al final se desperdician.

Luis Fernando Barboza Campos

San José

Casa de la Cultura

¡Qué alegría cada vez que nace una casa de la cultura en cualquier cantón de Costa Rica!

La Mazorca es un ícono del lugar y qué mejor que abra en el 2018 espacios para la creatividad, conferencias y talleres; tanto para jóvenes y adultos como jubilados y de la tercera edad. Me preocupa su bar vecino, con sus decibeles a su máxima expresión, a un lado del silencio que merece un centro de cultura.

Al joven alcalde, lo felicito por sus políticas ciudadanas. Quedan todavía acciones legales y presupuestarias por cumplir, pero la Casa de la Cultura ya empezó a dar sus primeros pasos.

Mario Valverde Montoya

San Rafael de Montes de Oca

Partido en retroceso

Como el cangrejo. Así camina políticamente el Partido Unidad Socialcristiana. Tiene a dos diputados supuestamente involucrados en el tema del cemento chino (Vásquez y Leiva), quienes habrían participado en consultas y reuniones sobre este caso; su presidente, Pedro Muñoz, quien viajó en asuntos de negocios con Juan Carlos Bolaños a Panamá en la avioneta de este último y le brindó una asesoría jurídica, se impone en primer lugar como candidato a diputado por San José.

En una de las provincias, encabeza la lista de candidatos a diputados una mujer que parece estar muy cuestionada como alcaldesa. A la vez, en el PUSC no se respeta la llamada paridad de género al completar las papeletas de candidatos a diputados. Al final, hoy resulta ser una agrupación política conformada por feudos provinciales dirigidos por cacicazgos que en su mayoría no son dignos de confianza.

Muchos creíamos que el PUSC ya estaba reivindicado y renovado con nuevos aires limpios y purificados, pero en la práctica no ha sido así. ¡Qué lástima!

Ramiro H. Jiménez Rodríguez

San José

Graduados sin trabajo

He escuchado y visto publicaciones recientes del Colegio de Abogados y del Colegio de Médicos sobre 1.100 y 1.000 profesionales de ambos colegios sin empleo, pero esto es lo publicado, pues sabemos que hay también cientos de profesionales en otras ramas, como odontólogos, fisoterapeutas, administradores, etc., sin trabajo, después de cursar carreras hasta de seis años, quemándose las pestañas con largas horas de estudio y con costos importantes. A pesar de ello, las universidades, tanto públicas como privadas, siguen graduando estudiantes en carreras que de antemano se sabe no tienen opciones en un mercado de trabajo saturado, sin siquiera advertir a los estudiantes de esta realidad antes de que matriculen . Sé que cada quien puede definir lo que quiere estudiar en nuestro libre país, pero me parece irresponsable seguir promocionando carreras que no tienen futuro. Por algo es que tenemos un montón de jóvenes profesionales trabajando en los famosos call centers o como choferes en Uber, sin que esto constituya un pecado, pero da lástima reconocer esa realidad.

Soledad Rojas Rodríguez

San José

Error de Iberia

Días atrás compramos dos boletos a la aerolínea Iberia para visitar España, y la sorpresa qué nos llevamos una amiga y yo fue que, revisando los tiquetes de salida, nos percatamos de que a ella no le pusieron los dos nombres y a mí me consignaron el último apellido: Vásquez por Vázquez. Cuando nos comunicamos con la empresa, nos llevamos la sorpresa de que nosotras teníamos qué cancelar él error de ellos. Creo que no debería ser así, porque si ellos se equivocaron deberían tratar de que no vuelva a suceder.

Gerardina Delgado Vásquez

San José