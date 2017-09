Cartas a la Columna

Cabletica no atiende queja

Cliente espera arreglo hace días

Desde el lunes 11 de este mes el servicio de Internet de Cable Tica en mi casa no funciona. Esto sucedía, pero normalmente se restablecía después de algunas horas, pero en este caso no fue así. Hice el reporte al día siguiente y, según la información de la página, se debería recibir asistencia en las siguientes 24 horas, pero hasta el momento no he tenido respuesta. Gracias a Dios tengo de respaldo una conexión con otra empresa que responde en el tiempo establecido.

Erich Ferdinand Huber Huber

Escazú

Conductas dudosas

Los problemas sociales son tantos que ya la prensa escrita seria no da abasto para tenernos al tanto de ellos. El problema es la mala conducta de algunos funcionarios. Hay que pensar en el dinero gastado, en muchos casos despilfarrado por nuestro sistema educativo, cuyo objetivo primordial es brindar una buena educación, holística, al ciudadano, pero no es así. Por desgracia, quienes manejan el sistema oyen, ven y callan ante los que hablan de lo bien que está nuestra educación, pero que, curiosamente, no saben de educación y menos de los datos del informe PISA 2016, que muestra una desmejora en las disciplinas evaluadas.

Carlos Masís Acosta

Cartago

Queja atendida

En relación con la carta del señor Ulises Zúñiga Morales (13/9/17), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) informa que el servicio fue instalado satisfactoriamente por nuestro personal técnico. Agradecemos el comentario porque representa una oportunidad de mejora para nuestra empresa.

Carlos Stradi

Jefe División Gestión Red y Mantenimiento, Telecomunicaciones, ICE

Tubos reventados

En la mayoría de las comunidades el problema del agua es por su escasez, pero en el caso de la urbanización Los Geranios, en San Rafael de La Unión, la situación es diferente, ya que hay mucha presión en la cañería. Hace unos días, en la tarde, en al menos una docena de casas las tuberías no soportaron la presión y se reventaron tubos.

En mi casa he reparado las cañerías unas ocho veces y hasta con la llave de paso en mínimo es difícil controlar la situación. Nos han dicho que la tubería transporta mucho aire y también que el agua baja por la libre. El asunto es insostenible.

Les solicito a los encargados del acueducto municipal de La Unión que hagan algo, no sea un día al regresar a la casa la urbanización esté convertida en un lago, o que mi casa sea una piscina.

Jorge Webb Ramírez

La Unión

Comisión legislativa

En la comparecencia del presidente Luis Guillermo Solís, por el caso del cemento chino, ante la comisión legislativa especial, quedaron más dudas que respuestas, se habló mucho y no se llegó a nada. Lástima que ninguno de los diputados, a sabiendas de que el presidente Solís estaba bajo juramento, le preguntó qué fue lo que habló con Juan Carlos Bolaños en esa reunión.

En Costa Rica nunca ha habido carencia de cemento, pues las empresas que lo suministran cumplen con las entregas y la calidad del producto cumple con los estándares.

Fernando Cordero Alvarado

San José

Atención de Claro

Por este medio y por segunda vez debo agradecer a la señora Melissa Mora Mora, encargada de la sucursal de Claro en el Paseo de las Flores, en Heredia, por solucionarme, de una manera profesional, dos menoscabos que surgieron con una de mis líneas, situación que se dio en la agencia de Plaza Real de Alajuela en abril pasado.

Gracias a esta ejemplar funcionaria no solo me di cuenta de los errores en que incurrieron y que me estaban afectando económicamente, sino que volví a creer en esta empresa.

Amalia Rita Páez Ávila

Alajuela