Cartas a la Columna

Puente sin barandas

Sección de estructura en Paracito da al vacío

Hace unos dos meses se produjo un accidente en el recién inaugurado puente de “la platina”. Por falta de barandas un muchacho pasó directo con su vehículo y fue a parar al fondo y tiene lesiones de las cuales no se ha recuperado.

Hace unos meses, fue inaugurado, también, un puente en Paracito de Santo Domingo de Heredia. Ahí, en sentido de norte a sur, a mano derecha, quedó una parte sin protección y podría suceder igual que en el Virilla. Insto a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) a que prevengan un nuevo accidente y manden a poner una baranda.

German Mora Ramírez

Santa Elena de San Isidro de Heredia

Manejo suicida

El pasado miércoles iba a una misa junto con mi esposa y al llegar a la intersección de Muñoz y Nanne un irresponsable motociclista, a toda velocidad, invadió mi carril, por lo que tuve que frenar y pitarle para no atropellarlo. Hice el alto, y mientras comentaba con mi esposa tanta irresponsabilidad, vi que el motociclista se devolvió y pateó mi carro hasta quebrar el direccional derecho y huyó. Todo esto sucedió en fracción de segundos, sin poder reaccionar. Por suerte no me sacó una pistola.

Esta es la barbarie que tenemos que afrontar a diario con los motociclistas que se creen dueños de las carreteras, que no quieren comprender que ellos son el chasis, y, por lo tanto, los que pueden llevar la peor parte en caso de un accidente.

No conozco a este señor motociclista, en la misa que asistimos oré por él para que Dios lo proteja en sus locas carreras por estas calles, que no encuentre la muerte y deje a los suyos en abandono y desesperación.

Arturo Chavarría Escalante

Montes de Oca

Cambio de Junta

Los exempleados del Banco de Costa Rica estamos dolidos y consternados con lo que está sucediendo, por lo que le solicitamos al presidente de la República, con respeto, pero con vehemencia, que separe –si es que no se puede destituir– a todos los involucrados en esta penosa situación, hasta que se aclaren todas las dudas y se demuestre su inocencia o su culpa. La voz del pueblo, es la voz de Dios, y todo el país se lo agradecerá.

Rodrigo A. Blanco Odio

Exgerente del Banco de Costa Rica de Naranjo

Aceras de Tibás

Felicito al alcalde de Tibás, Carlos Luis Cascante Duarte, por la labor tan especial que está efectuando. Es satisfactorio ver cómo se invierten los dineros que los ciudadanos pagamos en arreglos y limpieza de vías, embellecimiento del parque con su linda fuente, etc.

Ahora solo falta dirigir una campaña para que cada propietario de su vivienda o negocio arregle las aceras, porque algunas son un peligro para quienes transitamos por ellas. Si todos cooperamos haremos de San Juan de Tibás una “tacita de plata”.

Giovanna Soto Rodríguez

Tibás

Dinero retenido

Salí de trabajar de Amazon hace 70 días y la Asociación Solidarista no me entrega mis ahorros. Siempre dicen que lo harán la semana siguiente. Espero una respuesta de la Asociación.

Gerardo José Mora Ramírez

Alajuelita

Baja calificación

Asistí a una actividad el sábado en el Colegio Monterrey, en San Pedro, donde el Banco Central de Costa Rica (BCCR) estaba promoviendo el pago de transacciones por medio de la plataforma Sinpe Móvil. Había varios puestos con productos, comida, inflables para niños y toda transacción debía ser pagada por este medio a través del teléfono celular. Sin embargo, al querer utilizarlo tuve inconvenientes y un alumno del colegio muy amablemente me orientó para que buscara ayuda en el quiosco del BAC San José. La funcionaria del banco fue muy atenta, pero la página del banco no funcionó para afiliarme. Como tengo cuentas en el Banco Promerica, llamé tres veces para solicitar asistencia y ninguno de los tres operadores me resolvió.

Luego de dos horas de intentos me cansé y tuvieron que invitarme a un gallo de carne porque no pude pagar por medio de Sinpe Móvil. Felicito al Colegio Monterrey por la actividad, le doy un 100 por su efectividad, pero al BAC San José y a Promerica un 0.

Luis Ordóñez Calvo

Heredia