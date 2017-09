Cartas a la Columna

Servicio de Taca

Aerolínea no ha respondido queja

En varias ocasiones he sufrido el mal servicio de la aerolínea Avianca, pero en mi último viaje fue de lo peor. Cancelaron el vuelo que había programado, mi maleta no llegó al destino previsto y cuando me la devolvieron estaba muy golpeada y me sustrajeron algunas pertenencias.

Ya presenté una queja a la empresa y aún no he recibido respuesta. Espero que esta compañía mejore su seguridad y atención al cliente.

Adriana Hernández Quirós

Vázquez de Coronado

Calidad educativa

El VI Informe del Estado de la Educación concluye que el exorbitante gasto en que incurre el Ministerio de Educación Pública (MEP), al pagar a los educadores diferentes incentivos y recargos salariales, entre ellos un plus que no corresponde en 106 distritos, no mejora o eleva la calidad de la educación de nuestro país. Es decir, no hay relación entre la gran cantidad de dinero invertido y los resultados que se esperan alcanzar.

Lo anterior expone un gran problema que afecta al sistema educativo, donde al final de cuentas los más perjudicados son los estudiantes. Parte de ese dinero debería ser invertido en otras áreas que influyan más en el trabajo de los docentes y en el rendimiento de los estudiantes; de este modo el MEP debe encauzar más su presupuesto en infraestructura, recursos didácticos, tecnológicos e informáticos, materiales y bibliográficos. Sobre este problema es necesario conocer la opinión y qué harán para resolverlo los candidatos presidenciales.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez

Moravia

Medicinas por la libre

Hace como unos días compré en Farmavalue, en Heredia, el medicamento Cromatonbic Ferro por unos ¢10.000, porque en otras farmacias el costo era superior. Días después necesité otra dosis del mismo medicamento y consulté en la farmacia Sucre del centro de Santo Domingo de Heredia, pero el precio era de cerca ¢16.000, mientras que en la Fischel costaba ¢13.000. No sé por qué los precios de los medicamentos no están regulados.

Oldemar Arias Salazar

Santo Domingo de Heredia

Familia tradicional

La base fundamental en la formación integral de nuestros hijos la adquieren desde su nacimiento y en el seno de una familia formada por el padre y la madre y sus hijos. Ahí se empiezan a formar los valores éticos y espirituales, al igual que los hábitos y costumbres que tendrán repercusión en sus vidas. Por esa razón el Estado, y en especial el Ministerio de Educación Pública (MEP) podrán guiar a nuestros hijos a respetar otras orientaciones sexuales, pero nunca a exigirles aceptar costumbres diferentes a las de la familia tradicional, pilar fundamental en la creación y existencia del ser humano.

Álvaro Vallejo Fuentes

Heredia

Decisión correcta

Los costarricenses debemos aplaudir a los 37 diputados de la Asamblea Legislativa que cancelaron un encuentro político con cuatro personas de la falsa Asamblea Constituyente de Venezuela que pretendían usar un recinto parlamentario. Sería una vergüenza que representantes de una dictadura hagan uso de un sitio donde sí se respira una verdadera democracia. Debemos estar atentos porque “nuestra casa” se debe respetar.

José Manuel Bustos Retana

Desamparados

Solicitud policial

Ahora que la Policía de Tránsito tiene las herramientas legales para multar a las personas que se estacionan mal, le solicito a este cuerpo policial, o bien a los inspectores de tránsito de la Municipalidad de San José, que pongan orden en la calle ancha de Pavas. De la Embajada de los Estados Unidos hacia el oeste apenas queda un carril por sentido, no solo por los carros mal estacionados, sino porque dueños de locales comerciales incluso colocan en media calle enormes rótulos, con total despreocupación. Con unas cuantas rondas policiales enseñarían a los conductores a respetar y a estacionar mejor.

María Salazar Céspedes

Pavas