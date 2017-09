Cartas a la Columna

Espera pago por seguro

Oceánica revisa caso hace dos meses

El 13 de julio mi hijo manejaba mi carro y colisionó con otro vehículo. La Policía de Tránsito confeccionó el parte y el caso lo atendió el empleado de Oceánica de Seguros. Además, se realizó la declaración en el Juzgado de Tránsito. Sin embargo, ha sido un calvario que Oceánica de Seguros asuma su obligación de reparar mi vehículo, que está cubierto y al día por una póliza colectiva del Banco de Costa.

En la Superintendencia de Seguros no reciben mi queja hasta que sea vista por el Centro de Defensa del Asegurado. Mi carro va a cumplir dos meses de estar en el taller, mientras, mis nietos van a pie bajo la lluvia a la escuela y mi hijo en bus al trabajo. Eso sí, me cobran puntualmente la póliza dentro de la mensualidad del pago del préstamo del carro.

Carlos Manuel Murillo Urbina

San José

Contraste en Ebáis

Alegre y admirado por las nuevas instalaciones y la amable atención del personal del nuevo Ebáis de Belén, llegué a la Farmacia a entregar la receta y me llevé una gran desilusión cuando la doctora encargada me atendió de manera grosera, posiblemente apresurada porque se acercaba la hora de su salida. Tuve que buscar a la directora, Rosalba García, quien de manera amable me dio las explicaciones que se merece el asegurado.

Guillermo Valverde Rojas

Belén

Tira la toalla

Llegué a la conclusión, después de tantos escritos que he enviado a diferentes departamentos del Gobierno y cartas en esta sección para encontrar soluciones al problema de los espacios de parqueo para personas discapacitadas y de la tercera edad, de no insistir más y rendirme ante la evidencia del poco interés demostrado por quienes deberían hacerlo.

Como en España o Estados Unidos, la solución es que quienes usen estos espacios y no los necesiten sean multados y una grúa se lleve el carro. Hay jubilados que gozan de buena salud y hacen deporte, pero luego utilizan estos parqueos. Primero deberían pensar en los demás.

Juan Roca Viola

San José

Atención en clínica

Agradezco a todo el conjunto de profesionales del área de Odontología de la clínica Marcial Rodríguez, en Alajuela, en especial al Dr. José Luis Ugalde Meza, director del Área, y a las Dras. Paula Brenes Castro y Vera Campos Céspedes, quienes me han atendido durante mi largo proceso restaurativo. Han sido muchos días de citas en los que la constante ha sido un trato profesional y humano inmejorable.

Pablo Hernández Páez

Alajuela, Costa Rica

Control en el Tobías

Necesitamos más controles, por la seguridad de quienes habitamos en Rohrmoser y alrededores. El lamentable accidente de una avioneta que se estrelló cerca del Tobías Bolaños pudo haber cobrado más vidas si hubiera caído en algún residencial o centro público en Rohrmoser.

Se necesita más control en estados y horas de vuelo de las avionetas. Los fines de semana, desde las 5:30 de la mañana ya perturban el sueño de quienes vivimos cerca del Tobías.

Winny María Jiménez Calvo

Rohrmoser

Reventa de entradas

¿Es legal la reventa de entradas para los partidos de la Selección? ¿Cómo es que hacen los revendedores –que siempre son los mismos– para obtener fajos de entradas, a vista y paciencia de las autoridades? Las entradas las venden hasta 200 % más caras. Que no me vengan con el cuento de que esas personas las compran por Internet.

Jorge Acuña Calvo

San Francisco de Dos Ríos

Cobro equivocado

El 29 de julio le solicité a Telecable que corrigiera el cobro en mi contrato. Pese a la insistencia en mis llamadas y correos a Servicio al Cliente, la empresa no responde y se niega a realizar los cambios. Telecable me ha cobrado durante dos meses un paquete de cable digital, Internet y telefonía que no tengo instalado en mi casa. El número 4080-4040, para resolución de casos, siempre está ocupado.

Laura González Picado

San José