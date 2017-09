Cartas a la Columna

Calle en mal estado

Vía junto al MOPT está deteriorada

De nuevo le solicito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) que arregle la calle que está al oeste de sus oficinas, en Plaza González Víquez, ya que está muy deteriorada. Soy adulta mayor y cuando hago las compras de la feria el carrito se traba en los huecos; es difícil manejarlo. ¿En qué se invierten los impuestos de los costarricenses? ¿Cómo es posible que con el MOPT al lado no se tomen cartas en el asunto?

Lucía Chacón Arrieta

San José

Caso resuelto

Con respecto a la carta del señor Rodrigo Montero Chaves (4/9/17) titulada: “Trámite lento”, informamos que desde la semana pasada se había solventado el inconveniente y se le aplicaron los ajustes a su facturación, los que se verán en el próximo cobro.

Les agradecemos a nuestros clientes que si tienen algún inconveniente con nuestros servicios nos contacten a través del correo electrónico clientes@claro.cr para darles una solución de la manera más rápida posible.

Carolina Sánchez

Vocera de Claro

Gestión policial

Agradezco al oficial Cristian Guevara Jiménez de la delegación de la Fuerza Pública de La Fortuna de San Carlos por ayudarme, eficientemente, y con la mejor disposición a obtener un comprobante de un reporte policial el día 3 de setiembre. Destaco su ayuda pues antes recurrí a otros oficiales en más de dos delegaciones, pero insistieron en dificultarme un proceso que era sencillo. Ojalá hubiera más empleados tan colaboradores como Guevara.

Arturo Pardo Vargas

San José

Mes de la patria

Con el pasar de los años se van perdiendo las costumbres y tradiciones. Recuerdo que hace años, para este mes, las festividades patrias se vivían con más ímpetu. En la mayoría de las casas ondeaba la colorida bandera costarricense y en las calles había gran algarabía. Pero, para estos tiempos, ha ido disminuyendo el fervor. Estamos a tiempo de hacer conciencia para avivar el sentimiento patrio.

Alexánder Aguilar Balladares

San José

Atención de calidad

En lo que va del año he recibido atención médica en el hospital Blanco Cervantes. Ha sido un trato de buena calidad. ¿Cómo no agradecer y felicitar a esta institución médica si en estos días me entregaron las medicinas de una receta en 15 minutos, sin que fuera una emergencia? Que lo anterior sirva de inspiración para todos aquellos que de una u otra forma atienden a pacientes.

Elías Alberto Esquivel Salas

Barrio México