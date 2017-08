Cartas a la Columna

Aplicación municipal

Herramienta digital de parqueo no funciona

La aplicación de parqueo público de la Municipalidad de San José dejó de funcionar hace dos o tres meses y miles de usuarios esperamos su restablecimiento. Le mandé un telegrama hace un mes al alcalde Johnny Araya, pero no contestó y nadie más lo hace. La Defensoría me pide pruebas de que nos deben miles de colones depositados en esta aplicación para parquear, aunque es de conocimiento público que dejó de funcionar. ¿No debería la Defensoría actuar de oficio? ¿Cuándo van a restablecer la aplicación de parqueos municipales en San José?

Jorge A. Amador Sánchez

San José

Sociedad sin valores

La escena particularmente perturbadora en la que una persona ya indefensa es agredida cobardemente, varias veces, con una piedra, mientras quienes están cerca no hacen nada para evitarlo, reclama una profunda reflexión social, aparte de las acciones legales pertinentes.

Recientemente, vimos la salvaje agresión a oficiales de Policía por una turba, y del tiroteo indiscriminado a un servicio de urgencias por pandilleros. Además, profanan iglesias y cementerios, los adultos mayores son víctimas de violencia patrimonial, destrozan las señales de tránsito, las vías públicas son escenarios de agresividad, imprudencia y prepotencia; en el transporte público se observa la falta de educación y solidaridad de quienes toman los asientos preferenciales y se hacen los desentendidos ante ancianos y embarazadas.

Estos comportamientos se aprenden en los hogares, aunque luego se refuerzan en otros ambientes. Urge un cambio de estrategias, no solo del Estado, sino también de la sociedad en general, para encontrar medidas firmes e integrales para que la ley se respete y se reafirmen los valores. No es fácil en el contexto actual, pero es impostergable para evitar consecuencias mayores.

Róbinson Rodríguez Herrera

San Pedro de Montes de Oca

Solidaridad obligada

Enviudé muy joven, con cuatro hijos, a los cuales, gracias a Dios, con su esfuerzo y apoyo se hicieron profesionales. Supe lo que fue ser padre y madre y nunca consideré pedir ayuda a ninguna entidad del Gobierno. En mi mente solo existía el deseo de trabajar día y noche para traer el sustento a mi hogar y dar todo por mis hijos. Ahora, para mi asombro, el gobierno dispuso una “tarifa solidaria” de electricidad para que la clase media pague, en parte, el recibo de luz de los hogares en extrema pobreza. No comparto esta propuesta, porque en muchos de estos hogares hay pantallas planas, celulares y otros artículos de ultima tecnología.

Esta medida es de corte populista y la toman en año electoral. La verdadera solidaridad se enseña, se construye, no se impone desde el gobierno. Si algún abonado desea contribuir que con su consentimiento le hagan el rebajo correspondiente. El día de mañana, ¿qué seguirá, Internet y agua solidaria? La democracia se construya a base de dialogo, no por imposiciones que no concuerdan con los principios de un Estado democrático como el costarricense.

Glenda Ivonne Castillo Franco

San José

Estudio vehicular

Cada día construyen más urbanizaciones, sobre todo condominios, a orillas de las carreteras rurales cercanas a las ciudades. Para otorgar los respectivos permisos de construcción, ¿se habrá tomado en cuenta la capacidad vehicular de estas carreteras? No cabe pasar por alto el hecho de que la inmensa mayoría de ellas son de tan solo dos carriles.

Carlos Molina Jiménez

Alajuela

Malos negocios

Veo en estos malos negocios del cemento y la hidroeléctrica en la zona norte los resultados de la negligencia y la impericia, para decir lo menos, de los directores, gerentes y otros altos funcionarios del Banco de Costa Rica –remunerados con millones de colones–. Es la oportunidad para bajarle los humos a quienes se consideran intocables, como dioses del Olimpo.

Flora Barrantes Rodríguez

San José