Cartas a la Columna

Choferes de Coopana no hacen alto en cruce

Han sido infructuosos los correos a la empresa Coopana, a la Dirección Técnica del Consejo de Transporte Público y a la Defensoría de los Habitantes para advertir que muchos conductores de esta empresa de buses no hacen el alto en el cruce de la vía férrea en Cinco Esquinas de Tibás, lo que es muy peligroso. Parece que nadie quiere atender esta inquietud.

Carlos Fuentes Bolaños

Tibás

Claro resolvió

Con respecto a la carta del señor Julio Rodríguez Cantillano (25/8/17), titulada “Trámite sin resolver”, informamos que nos comunicamos con el cliente y le explicamos con detalle el proceso de Claro para cobrar facturas de manera automática. El inconveniente inició por falta de fondos en la tarjeta de débito del cliente, ya que nuestros sistemas, al tratar de hacer el rebajo de dinero, al mes siguiente en la fecha habitual le cobraba las facturas pendientes. Eso hizo que el señor Rodríguez percibiera que le cobrábamos más. El cliente quedó satisfecho al actualizar los datos de su tarjeta en el sistema.

Les agradecemos a nuestros clientes que si tienen algún inconveniente con nuestros servicios nos contacten a través del correo electrónico clientes@claro.cr para darles una solución de la manera más rápida posible.

Carolina Sánchez

Vocera de Claro

Bajas ventas

Avón está dando un pésimo servicio. Como consultora, cuando tenemos algún reclamo de producto o consultas enviamos correos electrónicos o mensajes mediante WhatsApp, pero hace tres meses que ni siquiera contestan los mensajes y por teléfono es imposible. Por eso, muchas consultoras han dejado de vender. Con ese servicio que nos dan están bajando las ventas.

Lydia Isabel Marín Rodríguez

Tibás

Caso sin respuesta

Le solicito a la administración del gimnasio George Angulo de San Francisco de Dos Ríos que me responda por el asunto de la bicicleta de mi hijo.

Rigoberto Pérez Morales

San José

Gente idónea

A inicios de esta administración, Ottón Solís propuso sacar a concurso los puestos de ministro, viceministros, etc., de forma que las personas idóneas los ocuparan, lo cual habría sido una nueva forma de gobernar en nuestro país. Lastimosamente, no encontró eco en las autoridades de gobierno y hoy, más tres años después, estamos recogiendo los frutos: errores en infraestructura que cuestan millones de dólares, el caso del cemento chino y Coopelesca, entre otros.

Le recomiendo al presidente que se apropie del consejo sano del diputado Ottón Solís y siente el precedente de que al menos en los bancos estatales y en las instituciones autónomas solo llegará gente idónea, seleccionada por un alto tribunal, con perfiles bien diseñados. Yo me apunto a su diseño.

Fernando Villalobos Sole

San José

Calle casi cerrada

Para aprovechar la reforma a la Ley de Tránsito, y por la necesidad de la libre circulación de vehículos en San José, invito al ayuntamiento capitalino a que despeje la calle 28, ya que la han convertido en un parqueo. Esto facilitaría el ingreso a la avenida 10 y a la transversal 24. La Municipalidad hasta ha permitido que se instalen ventas ambulantes de comida en ese sector.

Max Espinoza Rivera

San José

Citas difíciles

El viernes 25 de agosto, después de ocho días de intentar comunicarme al centro de llamadas de los Ebáis de la Universidad Iberoamericana (Unibe), tuve que ir al centro médico de Curridabat a tratar de que me recibieran en Odontología. Ahí me dijeron que me atenderían si alguien faltaba a su cita. Al final me atendieron, pero no me programaron otra consulta porque solo por teléfono las dan. ¿Cuánto dinero le cuesta a cada persona estas llamadas, aparte del dinero que nos rebajan por el seguro médico?

Vivianna Ramírez Araya

Curridabat