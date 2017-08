Cartas a la Columna

Claro no responde

A clienta le llega una factura adicional

El 12 de junio fui a la sucursal de Claro en Multiplaza Escazú a traspasar el plan que uso a mi nombre. Me dijeron que para hacerlo debían crear en el sistema un plan nuevo, pero que de inmediato lo anulaban, que era solo para realizar la gestión del cambio de nombre. Sin embargo, al mes siguiente recibí una factura adicional, en la que me cobran por un plan nuevo con un número que no es el mío.

Claro me debe cobrar solo el consumo de mi plan. Además, no me dan respuesta ni solución inmediata y me indican que mi caso está en estudio, pero me suspenden el servicio. Agradecería que Claro me de una respuesta pronta, ya que este error es interno y me está perjudicando.

Andrea Calderón Cerdas

Alajuelita

Opio del pueblo

Dicen José María Villalta, Patricia Mora y otros congresistas frenteamplistas que Costa Rica no debe pronunciarse sobre lo que sucede en Venezuela y que Estados Unidos no debería intervenir, pero no dicen nada sobre Cuba, que tiene sus manos bien metidas en ese país. La frialdad e indiferencia de sus declaraciones solo benefician a la dictadura de Maduro y pone en evidencia su falta de compromiso con los principios democráticos. Esto demuestra la incoherencia y la demagogia del comunismo, que hace política con la causa del pueblo, pero una vez en el poder lo oprime y empobrece. Con esto queda claro que el comunismo es el verdadero opio de los pueblos.

Vinicio Siles Loaiza

El Carmen, Cartago

Ayuda anónima

El 1.° de agosto, a las 7 de la noche, un bus de una empresa de buses golpeó mi carro y no se detuvo. Una señora lo adelantó y obligó al chofer a que se detuviera y bajara a afrontar la situación. Tengo 78 años y agradezco a esta dama, a quien no conozco, por su ejemplar y espontánea actitud. Qué Dios la bendiga.

Marco Antonio Segura Seco

Escazú

Valor de propiedades

Nunca he entendido cuál es el problema con la fijación de precios para las expropiaciones. Si una persona declara en Tributación que su propiedad tiene cierto monto, y sobre ese valor paga los impuestos, ya esa propiedad tiene precio y deberían pagarle sobre el valor declarado sobre el cual tributa.

Carlos Luis Quesada Quirós

Escazú

Respuesta tributaria

A mediados de agosto fui a la Tributación Directa de Heredia a hacer una consulta. A pesar del personal tan amable las respuestas no me dejaron satisfecho, por lo que hice la consulta por medio del correo infoyasistencia@hacienda.go,cr. Las respuestas tardaron dos días y fueron muy satisfactorias. También me enviaron algunos números de artículos del reglamento del Código de Normas y Procedimienos Tributarios donde podía indagar más a fondo. Felicito a la Administración Tributaria por brindarnos este apoyo tan útil.

Oldemar Arias Salazar

Santo Domingo de Heredia

Control de pacientes

El martes pasado acompañé a mi madre a Emergencias del Hospital San Juan de Dios y observé que un paciente ingresó en la mañana con un problema en el pie derecho. Horas después, el personal de Enfermería se enteró que portaba navajillas, rápidamente fue controlado y lo amarraron a la camilla. Al día siguiente lo vi con el pie derecho vendado, suelto y en una camilla muy cerca de mi madre. Estaba muy inquieto y logró entrar al servicio sanitario, quebró unas celosías e intentó suicidarse. Es urgente más controles para el ingreso de pacientes y acompañantes.

Guido Arturo Romero Montes

Desamparados

Servicio interrumpido

Fui uno de los muchos vecinos de Villas de Ayarco, cliente de Cabletica, que por el servicio de esta empresa se quedó sin ver el clásico del fútbol nacional. El servicio de televisión –como de costumbre– falló toda la tarde del domingo. Para peores, los técnicos siempre están ocupados, por lo que no hay una asistencia inmediata y efectiva para el cliente. Eso sí, nunca fallo con el pago de mi mensualidad, pero parece que eso no le importa a Cabletica.

Jorge Arturo Marchena Rosabal

Tres Ríos