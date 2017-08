Cartas a la Columna

Línea amarilla

Municipios deben pintar zonas vehiculares

Les sugiero a las municipalidades del país que copien a la de Belén, que pintó una raya amarilla en todos los lugares donde no se puede estacionar, de esa forma no queda a criterio subjetivo del oficial de tránsito hacer partes y quitar las placas donde no hay línea amarilla.

Alicia Guevara Rodríguez

Escazú

Noche mágica

El maestro Marvin Araya y la Filarmónica nos regalaron otra noche mágica el pasado fin de semana en el Melico Salazar; esta vez fue al acompañar al trío Los Panchos y a tres solistas nacionales que rindieron homenaje a “su majestad” el bolero. ¡Qué lástima que la actividad pasó desapercibida para las crónicas de espectáculos, más preocupadas en referirse a los chismes de la farándula! Ya es bueno que se le reconozca al maestro Araya su aporte al reencuentro del público costarricense con distintas manifestaciones de la música, desde lo clásico, lo romántico, los temas de películas, el rock, hasta la música nacional. Concederle el Premio Magón es la mejor forma de reconocerle esta labor.

Gustavo Elizondo Fallas

Santa María de Dota

Pifias de Solís

Al presidente Solís le sucede lo mismo que al recordado José Joaquín Trejos: ambos tienen una honorabilidad a toda prueba. Por los dos voté en las campañas en que participaron, pero, en el caso de Luis Guillermo Solís, desde el inicio de su gobierno, comenzaron las pifias. En el caso concreto de Uber, Solís la sacó del estadio. Los usuarios, que pasamos por las mañas de los taxistas con “marías” alteradas, mal presentados y vulgares,encontramos en Uber el servicio soñado. Pero parece ser que la presión de las huelgas y el matonismo de la dirigencia de los taxistas pusieron a temblar a nuestro presidente. Confiamos en que los tribunales le enmendarán la página y sigamos disfrutando de este servicio.

Fracisco Guzmán Vargas

San José

Filas en Cosevi

Los ciudadanos deben hacer fila en las afueras del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), a la intemperie. No respetan si es mujer u hombre. Adentro, los funcionarios dicen no saber nada. Hay que imaginarse lo que es esperar ocho o diez horas para pagar una multa de tránsito. En una institución que no puede resolver una situación de emergencia debe intervenir el Gobierno para arreglarla. Podrían colocar carpas con ayuda de funcionarios de otras instituciones, porque el trato y las filas de madrugada es lo que duele, además de la indolencia del Cosevi, que solo sabe decir que no tiene recursos humanos.

Mario Valverde Montoya

San Rafael de Montes de Oca

Día del Condón

A través de los años, se establecieron el Día del árbol, del Niño, la Mujer, del Adulto Mayor, etc. En esos días se realizan actividades relacionadas al concepto específico de cada jornada. Sin embargo, quedé estupefacto al escuchar que el gobierno de turno ha decretado, con bombos y platillos el Día del Condón. Todo parece indicar que ese día se van a repartir condones a diestra y siniestra, en los negocios, en los hospitales, en las calles, en los colegios y, haciendo un poquito de esfuerzo, también en las escuelas. Esto daría el mensaje a todos, especialmente a los adolescentes quienes, en total libertinaje, podrían tener sexo cuándo y dónde quieran, con quién quieran, sin importar la edad.

¿Hasta cuándo esta Administración continuará, una y otra vez, cometiendo errores garrafales? Aunque alguno no lo quiera aceptar, nuestro lindo país se está sumiendo cada vez más en la corrupción, en la violencia, en la perversión sexual y todo esto pasa porque se está eliminando a Dios de nuestras vidas.

Álvaro Alpizar Córdoba

Santo Domingo de Heredia