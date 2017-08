Cartas a la Columna

Caos vial en Lindora

Abusos de conductores aumentan presas

¿Alguna autoridad del gobierno ha viajado por la radial de Lindora cuando los automóviles viajan contra vía y usan la calle paralela, que se supone es solo para buses o para entrar y salir de los establecimientos? Los automóviles se quitan el espacio de manera agresiva. ¿Por qué no hay autoridades que regulen a los “buchones” que creen que solo ellos tienen que llegar a casa antes que todos? Esta situación produce más atrasos y presas.

Percy Piedra Alfaro

San Isidro de Heredia

Vigilarán ruta

Agradecemos la preocupación del señor Ramiro Hernández Rodríguez ( Cartas, 23/8/17) quien nos alertó sobre la forma en que conducen algunos colaboradores. A esto le hemos prestado atención desde antes, pero su aporte es valioso para darle seguimiento a esa ruta. La empresa Guadalupe Limitada valora estos reportes y por eso pone a disposición de los usuarios el correo electrónico busguad@racsa.co.cr y los teléfonos 2285-0981 y 2285-2577, para tomarlos en cuenta y darles seguimiento.

Cabe agregar que para nosotros es muy importante que nos informen el número de bus o de placa para tomar las medidas correctivas con el colaborador que esté infringiendo con las normas.

José Humberto Montero Calvo

Representante legal, Guadalupe Ltda.

Trámite sin resolver

Hace varios meses fui a la agencia de Claro en el hotel Balmoral a solicitar que cambiaran el número de la tarjeta de la que me rebajan el recibo de teléfono, pero todavía no lo hacen. En el momento que un dinero llega a mi cuenta, rebajan el monto del servicio telefónico, sin importar la fecha, lo que desordena mis finanzas. Es pésimo el servicio por teléfono y ahora, también, en persona. Ya no sé adónde acudir para que me resuelvan mi problema.

Julio Rodríguez Cantillano

Goicoechea

Carros en Escalante

Es curioso que el señor Erick Ortega, presidente de la Asociación de Restaurantes del Paseo Gastronómico La Luz, según leí en La Nación el domingo 20 de agosto, no comparta la interpretación drástica y abusiva –a juicio de los miembros de la Asociación– de la norma que regula la obstrucción de vías que están haciendo las autoridades.

En realidad, lo abusivo es estacionar vehículos en aceras, esquinas, en espacios con línea amarilla en las inmediaciones de los restaurantes en barrio Escalante. Abusivo también es obstruir el paso a los vecinos, así como el cierre de la vía de la antigua pulpería La Luz, de sur a norte, lo que ha permitido mayor espacio a los clientes de los restaurantes de la zona para estacionarse.

En cuanto al servicio de valet parking, esto debieron ofrecerlo desde que el Paseo Gastronómico La Luz creció sin ningún tipo de orden, lo que es una práctica común de la Municipalidad de San José. La ley es clara y no es nueva; lo novedoso es la aplicación, con las obvias consecuencias para quienes no la cumplan.

Eugenia Soto Suárez

San José

Intervención policial

El viernes 18 de agosto, cerca de 20 policías de la Fuerza Pública junto con empleados de la Municipalidad de San José intervinieron un bar en la avenida novena, sacaron a la clientela y cerraron la calle cerca de dos horas para que los municipales revisaran las patentes. Mientras la gran cantidad de policías servía de guardaespaldas a los empleados municipales, hubo un menor baleado en Pavas, otro en Alajuelita y se cometieron innumerables asaltos en los alrededores del parque La Merced y el hospital San Juan de Dios.

El ministro de Seguridad se queja de la falta de personal y recursos para brindar seguridad al ciudadano, por eso es que la policía debe andar en las calles, no sirviendo de guardaespaldas a empleados municipales. Esta situación se repite casi todos los fines de semana, especialmente cuando hay pago quincenal.

Erick Antonio Meneces Bustos

San José

Trámite por Correos

Ya existe un acuerdo para tramitar las placas por medio de Correos de Costa Rica, el cual hay que aprovechar para recuperar las placas que las autoridades de tránsito le han quitado a los vehículos mal estacionados.

Rubén Odio

San José