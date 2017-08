Cartas a la Columna

Conductores temerarios

Choferes de buses compiten entre ellos

Algunos conductores de los buses de la empresa Guadalupe Ltda., que recorren la ruta entre Los Colegios y barrio La Alondra, en Moravia, manejan de una manera muy temeraria, lo que pone en peligro la vida de los peatones y los conductores de otros vehículos. Los choferes de esta empresa siempre andan a altas velocidades y compiten entre ellos, como si estuvieran en una carrera olímpica de autobuses.

La empresa debe poner atención a este problema y tomar las medidas necesarias. Es urgente que policías de tránsito inspeccionen esta ruta antes de que sucedan hechos lamentables.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez

Moravia

Empleo para adultos

Estoy desempleado, tengo más de 50 años y es muy difícil conseguir trabajo. En días pasados me puse en contacto con el despacho de la primera dama de la República y envié mi currículo, pero muy amablemente me dijeron que no hay plazas disponibles; sin embargo, enviaron mi información al Departamento de Recursos Humanos, por si hubiese, en el futuro, alguna posibilidad laboral.

Las personas que ingresan al país por el aeropuerto Juan Santamaría se quejan de las largas filas que deben hacer en Migración, ya que no hay personal suficiente. Por otro lado, con la gran cantidad de placas que están quitando, y en vista de que el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) no tiene personal suficiente para atender adecuadamente a la ciudadanía, debería intervenir la Casa Presidencial para ayudar a la población desempleada mayor de 50 años y darnos trabajo, aunque sea temporal, para llevar el sustento diario a nuestros hogares y evitar que algunas personas vendan campos en las filas que se hacen en el Cosevi.

El dinero por las multas alcanza para contratar personal de apoyo para el Cosevi. Personas como yo, y también los discapacitados con deseos de trabajar, tendríamos más oportunidad de servir al país, y el usuario no tendría que perder tanto tiempo valioso, ya que habría personal para atender sus necesidades.

Arturo E. Hernández Martínez

Tibás

Cruce demarcado

Soy vecina de Rohrmoser y paso por Plaza Mayor con mucha frecuencia. Ahí, los vecinos tenemos que soportar las presas que los conductores irresponsables y desconsiderados, sobre todo en las horas pico, producen por el simple hecho de irrespetar el semáforo al quedar atravesados en media vía.

Agradezco al l ingeniero Antonio Acuña, del Departamento de Vías y Maquinaria de la Municipalidad de San José, quien ha realizado la demarcación de la zona de los semáforos en Plaza Mayor para que los conductores respeten el área que debe permanecer despejada. Ahora esperamos que los conductores, por consideración y educación vial, respeten esta área.

Astrid Marenco

Rohrmoser

Tipo de cambio

El alza del tipo de cambio en lo que va del año ha sido excesivo. El Banco Central de Costa Rica (BCCR) no da explicaciones claras de la devaluación del colón, a pesar de que perdió más de $760 millones de sus reservas al tratar de mitigarla.

El pueblo aboga por una menor devaluación mientras otros grupos de presión sueñan con las minidevaluaciones (turismo, exportadores), pero lo cierto es que el asunto es delicado. Lo más importante es que las autoridades del BCCR y del Gobierno no olviden que el país está muy endeudado en dólares, igual que la clase media. La devaluación estimula la inflación y agrava la crisis fiscal; además, los fuertes grupos de presión siempre impulsarán primero la devaluación y siempre esperan la “ayudita” del BCCR, a pesar de las bajas inflaciones de los últimos años. Esto lo pagan todos los ciudadanos, porque el salario real cae.

En una economía con deudas y dolarizada, la devaluación afecta más a los trabajadores cuyos ingresos están en colones que a otros grupos que durante décadas fueron subsidiados. Ojalá esta país se dolarice algún día y, de esa forma, nos dediquemos a desarrollar una economía más productiva, con menos costos. Como dijera un periodista en una país de Suramérica: La dolarizacion le quitó al gobierno la capacidad de meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos.

Alejandro Sebianne

San José