Cartas a la Columna

Espera por trámite

Clienta dice que desconocía cláusula de CNFL

La capacidad de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) para realizar un cobro es inmediata, pero, para solucionar un ajuste, hay que esperar semanas. ¿Cómo es posible que la CNFL pueda decidir sobre el servicio sin avisar al cliente? El cliente no se puede dar cuenta si está incumpliendo alguna cláusula del servicio si nunca le informaron. La CNFL no debería hacernos pagar por sus caprichos o errores internos.

Maricruz Umaña Aguilar

La Aurora, Alajuelita

Falacia judicial

Para defender los privilegios judiciales, la Corte Suprema arguye que suprimirlos afectaría el funcionamiento del Poder Judicial. La Corte añade que, según el artículo 167 de la Constitución, toda ley que afecte tal funcionamiento debe ser votada por dos tercios del Congreso; pero esto es una falacia. Tal artículo alude a “los proyectos de ley que se refieran a la organización o funcionamiento del Poder Judicial”; empero, los cambios en las pensiones no afectarán la organización ni el funcionamiento del Poder Judicial: solo modificarán las condiciones de la jubilación y los montos de las pensiones de quienes (¡ojo!) ya no trabajen. El Poder Judicial seguirá funcionando normalmente. ¿Qué afectaría su funcionamiento?: una huelga (¿la recuerdan?), pero nada más. Los magistrados nunca podrán demostrar el “afectamiento” a causa de los cambios en las pensiones. El cuento del “funcionamiento” es un truco inventado por los magistrados para acobardar a los congresistas, pero no se dejen. ¡Adelante, diputados!

Víctor Hurtado Oviedo

San José

Cambios en BCR

Concuerdo con lo que expone en su carta el señor Albán Rugama: soy cliente de todo la vida del Banco de Costa Rica (BCR). Ahí ahorré para mi pensión complementaria y en ese banco mantengo mi tarjeta de débito. Siempre me ha ido bien y he recomendado a otros y mi propia hija que sea cliente de ese banco, pero ahora las dudas son muchas por lo del gerente suspendido, el asunto del cemento, y otros dimes y diretes.

Lo mejor para los clientes, ante esta incertidumbre, es que cambien el gerente y los miembros de la Junta Directiva. El presidente Luis Guillermo Solís tiene la palabra.

Mario Valverde Montoya

San Rafael de Montes de Oca

Denuncia en trámite

El Colegio de Médicos Veterinarios, en relación con la carta de Vaidote Urbonaite (9/8/17), hace saber que se ha recibido una denuncia sobre supuestas situaciones anómalas en una veterinaria en Hatillo. La denuncia ingresó de manera formal a la Fiscalía el 8 de agosto, por ende, hasta ese momento se inició el proceso de investigación preliminar. Instamos a toda la ciudadanía a verificar el estatus de los médicos veterinarios a través de nuestra página web www.colegioveterinarios.or.cr.

Juan Carlos Murillo García

Presidente del Colegio de Médicos Veterinarios

El Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) se merece un caluroso aplauso por hacer tan engorroso el pago de la multa y la recuperación de las placas de los que no saben estacionar su vehículo. Está en manos de cada persona evitar este problema. Al decidir comprar un carro se debe tener bien claro que hay que presupuestar, además de gasolina, aceites lubricantes, llantas, seguros y marchamo, dinero para pagar el parqueo y no andar estorbando a otros conductores y a los peatones.

Felipe Quirós Castro

Mercedes de Montes de Oca

Arreglo de postes

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz se ve obligada, a cualquier hora del día, a reparar postes del tendido eléctrico, ya sea por accidentes o por conductores irresponsables que manejan bajos los efectos del alcohol. Para evitar esto, ayudaría hacer una barrera de cemento alrededor del poste, de una altura de 1,5 metros, como ya lo han hecho en varios lugares, con lo que se evitaría el gasto de mano de obra y comercios afectados por la falta de energía eléctrica.

Fernando Cordero Alvarado

San José