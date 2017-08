Cartas a la Columna

Investigación sin fin

hace 7 meses espera que BCR le devuelva dinero

Ha sido un proceso excesivamente lento y complejo lograr que el Banco de Costa Rica (BCR) investigue tres retiros de dinero de mi cuenta en un cajero automático, que yo no realicé, y que me devuelva el dinero a través del seguro de Visa. Llevo siete meses de llenar formularios, responder correos y hasta interpuse un recurso de revocatoria, pero sigo esperando. Los que me robaron ya deben haber repetido muchas veces el delito en estos meses.

Natalia Rojas Quesada

Grecia

Reparación de redes

En relación con la carta del señor José María Quirós Alfaro (4/8/17), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) aclara que además de las tormentas con descargas eléctricas y fuertes vientos que se presentan en Terrones de Puerto Jiménez, las cuales causan daños en el sistema eléctrico, en esa zona algunos propietarios de fincas no facilitan el acceso para retirar ramas de árboles que generan cortocircuitos, lo que “dispara” los equipos al entrar en contacto con el tendido eléctrico.

Si bien el Instituto no puede controlar estas condiciones, las cuadrillas del lugar trabajan intensamente para restablecer el servicio en el menor tiempo posible, con un promedio de dos horas como máximo.

Manuel Balmaceda

Director de Distribución y Comercialización de Electricidad del ICE

Chantaje gremial

Es inaudito que el gobierno, con tanto problemas que enfrenta por la falta de liquidez, se dedique a mortificar a la empresa Uber, con la que los usuarios nos sentimos satisfechos por el servicio que recibimos: choferes limpios y atentos, igual que precios razonables por los servicios que brindan.

El gobierno se dejó intimidar por las huelgas. El presidente Solís no debería dejarse chantajear por los gremios

Francisco Guzmán Vargas

San José

Cambio de Junta

Señala la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) que la diferencia de criterios entre directivos del Banco de Costa Rica (BCR) se da por préstamos de dudosa aprobación y resalta el problema entre dos directoras, quienes tienen opiniones y razonamientos antagónicos, perjudiciales para el entorno, el prestigio y la solidez del banco.

Es una situación que genera muchas dudas entre los miles de clientes del BCR. Las juntas directivas, que son nombradas por la presidencia de la República, de la misma forma se deben destituir cuando el funcionario no cumple con sus obligaciones. El presidente puede nombrar una nueva Junta Directiva con verdaderos tecnócratas, reconocidos en manejo de banca.

Albán Rugama Dávila

Barrio México

Identificar riesgos

Para todo es conveniente hacer un análisis detallado para identificar y cuantificar los riesgos que puedan afectar alguna situación. En un estudio para examinar cada una de las áreas de un proyecto con vulnerabilidades, los riesgos detectados se analizan con el criterio de dos parámetros fundamentales que permiten conocerlos para luego establecer las medidas para mitigarlos: valorar cada uno y clasificarlo en grados. Otro es medir y cuantificar los posibles daños. El estudio concluirá en establecer las medidas adecuadas para mitigar o atenuar todos los riesgos identificados, especialmente los de alta probabilidad y daños graves.

Jaime Morera Monge

Alajuela

Trato médico

Agradezco a todo el equipo médico que trabaja en la Clínica Oftalmológica del Hospital México de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) bajo la responsabilidad de Marisela Salas Vargas, en especial al doctor Jorge Dimas Ramírez Boza, quien me acompañó durante todo mi proceso médico. El doctor Ramírez mostró gran profesionalismo, compromiso y apoyo desinteresado.

Virgia White Roldán

Heredia