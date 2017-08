Cartas a la Columna

Apoyo a Uber

Policía de Tránsito debería vigilar en las calles

Como usuaria del servicio de la empresa Uber, solo puedo decir que mi experiencia ha sido excelente. Los choferes no solo son amables, sino que cobran tarifas justas.

El gobierno no debería perseguir a esta empresa. Todo lo contrario, pues ha dado empleo a miles de personas que gracias a ello mantienen a sus familias. Como ha escrito La Nación en múltiples ocasiones, los oficiales de tránsito son insuficientes para cuidar las carreteras, ¿por qué asignarles una labor más que, además, no atenta contra la vida de nadie? Los oficiales deberían estar dedicados a vigilar que las personas no conduzcan en estado de ebriedad, ni que cometan imprudencias en carreteras como andar a altas velocidades o realizando piques.

Creo que existentes necesidades más apremiantes como para destacar policías a perseguir personas honestas que lo único que hacen es llevar el sustento a sus hogares.

María Morales Umaña

Rohrmoser

Culpa colectiva

Costa Rica no está perdida, estamos estamos permitiendo que se pierda. Y en eso todos somos partícipes: cuando permitimos que se violente la ley o el orden, cuando servimos para criticar en vez de actuar y también cuando callamos. Costa Rica se está perdiendo entre una fuerte carencia de valores cívicos. La única Costa Rica que debemos todos construir es una de vanguardia, próspera, pero, ante todo, una Costa Rica igualitaria y humana.

Sebastián Machado

San José

Respuesta al TSE

En la respuesta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a mi carta, este miércoles, se pueden deducir dos realidades: que el TSE, a pesar de ser el cuarto poder de la República, está subordinado en los temas electorales al Poder Judicial. Como lo expuse en la carta sobre la propaganda política, es un caso similar al momento en que la Sala IV, hace algunos años, decidió sobre la reelección presidencial y dejó sin efecto la función establecida para el TSE por el artículo 102, inciso 3 de la Carta Magna: interpretar en forma exclusiva y obligatoria las disposiciones constitucionales y legales referentes a materia electoral.

Por otro lado, la propaganda es inherente a la campaña electoral, que, de acuerdo al artículo 149 del Código Electoral, es la fase del proceso electoral que se desarrolla desde la convocatoria a elecciones hasta el día que estas se celebren. Que se regule no significa que se viole el derecho a la libre expresión. Esa justificación no es convincente y demuestra una posición permisiva del Tribunal. Como lo dice el Eclesiastés, todas las cosas tienen su tiempo, todo lo que está debajo del sol, tiene su hora; eso es aplicable también a la política.

Gustavo Elizondo Fallas

Santa María de Dota

Piscina cerrada

Le hago una respetuosa petición al mandatario, Luis Guillermo Solís Rivera, antes de su salida como gobernante: que averigüe por qué la piscina María del Milagro París, que fue construida y financiada por la población común, permanece cerrada. Aparentemente, la piscina está siendo aprovechada por algunos pocos. El mandatario, si lo hace, defendería a numerosos adultos mayores, discapacitados, entre muchos otros necesitados de terapia en el agua.

Estas instalaciones sufren deterioro día tras día, con gastos por seguridad e insumos para su mantenimiento y el Icoder no se pronuncia sobre las razones que perjudican a la ciudadanía.

Pedro Barquero Corrales

San José

Maniobras en Lindora

Un lamento más por el viacrucis en nuestras carreteras: me parece insólito que los traileros que recogen o dejan material en Empaques Santa Ana bloqueen, durante las horas pico, los tres carriles de la radial Lindora-Belén. Y lo hacen con la paciencia de un rumiante cruzando un camino de campo.

Me gustaría saber si las nuevas regulaciones de tránsito les permiten hacer tal cosa y si los oficiales de tránsito se aparecerán en algún momento para velar que no se haga más presa en la ya colapsada vía.

Alfonso Cortés Ojeda

Alajuela