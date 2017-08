Cartas a la Columna

INA suspendió curso

Clase de fotografía tenía muchos matriculados

El 17 de abril el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) anunció la matrícula para un curso de fotografía en la sede de San Rafael de Heredia. El 3 de agosto se efectuó la charla de inducción en la que participaron más de 50 personas. El 10 realizaron las entrevistas de orientación, pero el 14 recibí un correo electrónico donde informaban que el curso se suspendía por problemas administrativos y presupuestarios. Sin embargo, este miércoles el INA anunció en su Facebook la apertura del curso para el 17 de setiembre. Intenté comunicarme con algún funcionario del INA para que nos diera explicaciones de lo que está sucediendo, pero fue imposible, nadie sabe nada.

Me tiene indignado el desorden de una institución con el prestigio del INA. Están jugando con la ilusión y la expectativa de mucha gente sencilla y humilde, además de estar haciéndonos gastar dinero innecesariamente.

Alexánder Chaves Solórzano

Heredia

Parque vigilado

En respuesta a la carta de don Álvaro Zamora Merino, “Indigentes en parque” (14/8/17), le confirmo que este miércoles atendimos su denuncia en ese parque y lo estaremos regulando según las posibilidades lo permitan. Además, trasladamos ya la información a la Sección de Parques de la Municipalidad de San José.

Marcelo Solano

Director de la Policía Municipal de San José

Clienta insatisfecha

Banco Promerica es un banco privado. La propaganda, en general, nos dice que la empresa privada es eficiente y que debe haber alianzas público-privadas para que funcione mejor nuestro sistema económico y, por ende, la democracia. En realidad, por la experiencia que he tenido con este banco no es así. Los funcionarios no saben lo que es la atención al cliente y mucho menos la eficiencia. Las quejas las conocen dos meses después y sin resultado alguno. ¿Es esto lo que nos ofrece la empresa privada?

Ligia María Delgadillo Solano

Sabanilla de Montes de Oca

Política bancaria

Nos informó La Nación que hay cuatro directivos del Banco de Costa Rica que fueron diputados, que conforman mayoría, lo que deja claro que la política penetró con fuerza en la institución. No tengo la menor duda de que en este caso todo tiempo pasado fue mejor.

Rodrigo Blanco Odio

San José

Cambio de estatus

Dada la crisis futbolística y económica por la que atraviesa la Liga Deportiva Alajuelense, esa emblemática institución deportiva que tiene 95 años de historia –para orgullo de su inmensa afición–, eventualmente podría desencadenar en un antes y un después para el equipo, ya que se están creando las condiciones necesarias para que la Liga deje de ser asociación deportiva y pase a ser una sociedad anónima. No dudo que Alajuelense debe ser un “plato” muy codiciado. Quisiera estar equivocado y que la Liga salga incólume de la crisis.

Elías Esquivel Salas

Barrio México

Actos contrarios

El gobierno del Partido Acción Ciudadana es una constante contradicción entre funcionarios y posiciones. Parece que la comunicación es uno de los puntos muy flacos del gabinete del mandatario, Luis Guillermo Solís, porque ni hacia adentro ni hacia afuera logran ponerse de acuerdo en lo que quieren. Un ejemplo de esto es lo mal que le ha resultado la estrategia de alarmar a los ciudadanos –y de paso a posibles inversionistas extranjeros– por la falta de liquidez que viven las arcas públicas. Lejos de causar el efecto que deseaban, al gobierno le han llovido críticas e incluso el ministro de Hacienda, Helio Fallas, ya contradijo a Solís, pues para Fallas la cosa no está tan grave como la pintó el mandatario. ¿A quién le creemos?

Además, el gobierno no se decide acerca de lo que quiere con los impuestos y el desorden en los salarios del sector público: en estos días mandó a la Asamblea Legislativa un proyecto que pocos meses atrás había echado para atrás porque Luis Guillermo Solís dijo que nadie se lo había consultado y asustado de que su imagen en las encuestas se desplomara, lo retiraron. Ahora, va de nuevo. Esperamos la siguiente ocurrencia.

María Salazar Céspedes

Rohrmoser