Cartas a la Columna

Claro me quita minutos

Cliente no puede hacer llamadas

Tengo un servicio básico con la empresa telefónica Claro. El servicio consta de un número de minutos para consumir, Internet ilimitado y unos cuantos mensajes. Una vez que consumo los minutos, me permiten seguir teniendo telefonía únicamente de forma prepago. Los días 18 de cada mes, dichos minutos deben ser asignados nuevamente de manera que los pueda consumir. El pasado 25 de julio me comuniqué con los agentes de Claro debido a que desde el periodo pasado no tenía acceso a realizar llamadas, según ellos porque ya había consumido mis minutos. Sin embargo, tras realizar las verificaciones del caso, el agente que me atendió concluyó que había un error y que, en definitiva, debían asignarme los minutos correspondientes al periodo julio-agosto.

Desde esa fecha quedé en espera de una resolución; sin embargo, el pasado 7 de agosto tuve que llamar nuevamente porque no se había resuelto el caso, en esta ocasión, recibo como pretexto que aún no se ha cumplido el período hábil para la resolución de problemas de este tipo (en pleno 2017, ellos esperan que los clientes den 10 días hábiles sin tener teléfono).

Finalmente, el 14 de agosto llamé nuevamente con la intención de que me resolvieran, y nuevamente, me dijeron que debo esperar. Supongo que esperarán a que llegue el día 18 para que se cumpla el periodo a facturar, realizar el cobro de un servicio que no dieron y el mes siguiente hacer lo mismo a mí o a otro cliente.

David Rivera

San José

La solución es cero

La Nación nos presenta un reportaje sobre el crecimiento de los gastos del Gobierno y, aunque mirar al pasado no resuelve el problema, está claro quiénes han sido sus responsables, les guste o no. Se siguen engordando las remuneraciones públicas a manos llenas, pensiones millonarias y salarios de lujo, odiosas huelgas pidiendo más beneficios, impunidad a los evasores, en fin es un barril sin fondo.

Enfoquémonos mejor en la solución, dolorosa pero simple, la llamo 0. Cero crecimientos en el sector público, cero crecimientos en el presupuesto, cero subsidios, cero gastos en publicidad de Recope, cero gastos en horas extras, cero alquileres, cero viajes para más de dos personas, cierre de instituciones y embajadas inútiles, romper el monopolio de los combustibles y así muchas más acciones.

Hay que parar el gasto y el despilfarro, el pueblo no está para pedirle más dinero con impuestos, no queremos a la clase media absorbiendo este balazo. El gobierno no debe esperar más, es hora de poner orden en la casa y socarse la faja.

Arturo Esquivel Rodríguez

La Uruca

Criterio absurdo

Es lamentable el argumento de los galleros, de que las peleas de gallos sean calificadas como eventos culturales, pues, según ellos, se practican en Costa Rica desde hace muchos años.

Siguiendo esa línea de pensamiento, la prostitución también se practica en Costa Rica desde hace muchos años, ¿la calificamos como actividad cultural también? La falta de lógica en estos argumentos solo es superada por la falta de ética.

Federico Rojas Guitart

Rohrmoser

Apoyo a equipo

Soy liguista y obviamente no estoy conforme con el equipo, lo veo flojo y descoordinado, pero más que culpar a don Benito, me parece que la incapacidad es de los propios jugadores que pareciera les está quedando grande la camiseta.

Pensé en algún momento que la solución estaría en pedir “fuera Floro”, pero después de saber todo lo que costaría la rescisión del contrato y oír todo el trabajo realizado por su presidente, Fernando Ocampo, encuentro que no cabe duda alguna de que las intenciones de presentar un señor equipo no pueden ponerse en duda.

Lo que se ha dado es el resultado normal de cualquier negocio, se pierde o se gana y, desgraciadamente, nos está tocando perder, pero no debemos restarle el apoyo al equipo.

Víctor Manuel Seas Gómez

San José