Cartas a la Columna

Respuesta tardía

Cliente de Tigo afectado por avería

El pasado 13 de agosto ocurrió una simple explosión de un transformador que me dejó sin servicio de televisión e Internet por casi veinte horas seguidas (no me entró el servicio hasta el día siguiente), llamé al Call Center de Tigo y me dijeron que el servicio se restablecería en una hora determinada y resulta que no fue así. Al final del día me dijeron que era mi equipo el que tenía la avería para enviarme unos técnicos a mi casa, pues estos les cobran a las oficinas una comisión por la visita. ¿Qué pasa con la cablera de Tigo?

Rodnny Hayden Cordero

San José

Valiosos reportajes

Este domingo 13 de agosto, el señor Syed Murad publica una carta a la columna que efectivamente es un insulto al pensamiento congruente con la realidad que vive el país, pues considera que la labor de este gobierno ha sido a la fecha digna de méritos, tomando como base una encuesta de la UCR.

No dudo de la seriedad de los estudios de esta universidad, pero La Nación en ningún momento intenta influir negativamente en la opinión de los costarricenses, pues es de sobra evidente el desastre del peor gobierno en la historia de este país y más bien los valerosos reportajes de este diario sobre los desastres en construcción de obra pública y manejo en general de la tarea de gobierno permiten conocer por la ciudadanía pensante cómo camina la cosa pública y que otras entidades del Estado se informen y consecuentemente puedan actuar.

Realmente existe en el país una desazón sobre el futuro inmediato de Costa Rica y estando las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina y con los candidatos y partidos que no nos hacen sentir un hálito de esperanza, el panorama se vuelve desalentador.

William Monge

San José

Noticia sobre aborto

Las desagradables noticias no solo se dan en el ámbito nacional. Recientemente, nuestra sociedad fue conmovida por la noticia emanada de un órgano adscrito, nada más y nada menos que a la ONU. Estos poderosos activistas de la ideología de género, violando nuestros arraigados principios y nuestra soberanía, “conminan” al Estado a legalizar el aborto y despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo.

Esta aberrante noticia es un pronunciamiento que hizo la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Esta sutileza engañosa pretende hacernos creer que para defender a la mujer tenemos que permitir el asesinato de inocentes.

Exacerba cómo no ha habido una reacción contundente de parte de la Iglesia, grupos o instituciones, defensores de los no nacidos, incluyendo, por supuesto, al gobierno.

Halley Castro Ramírez

Barrio México

Oficiales valientes

Me parece deplorable la actitud del Ministerio de Seguridad al no reconocer la valentía de sus oficiales estén en horas laborables o no. En estos momentos de seria inseguridad ciudadana, es inconcebible que el Ministerio se niegue a reconocerles a las familias de dos oficiales muertos por cumplir su deber en su tiempo libre.

Fueron vergonzosos los comentarios del representante legal de dicho ministerio ante los medios televisivos para justificar tan lamentable decisión. Sigamos entonces con la poca humana actitud del “me importa a mí”. Siento vergüenza y cólera.

Philippe Bloton Grall

Esparza

Ruido de tráileres

Dentro de la reforma aprobada recientemente a la ley de tránsito ahora se multa el ruido excesivo de automotores.

Sabemos que muchos tráileres son modificados para que los frenos de motor hagan ruido excesivo, afectando grandemente al ambiente. ¿También serán fiscalizados al igual que las motos y los vehículos?

Luis Diego Marín Schumacher

San José