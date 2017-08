Cartas a la Columna

Indigentes en parque

Propiedad es de la Municipalidad de San José

Desde hace varios meses se han instalado indigentes en un parque de la Municipalidad de San José ubicado en Sabana Norte, costado noreste del Centro Cultural Costarricense Norteamericano. Tengo entendido que este parque fue entregado a la Municipalidad de San José, pero que nunca fue inaugurado. Los vecinos pidieron que se cercara para evitar problemas con los indigentes. Vale mencionar que al costado del parque, colindando con la autopista General Cañas en vía Alajuela-San José hay un deslizamiento de tierra desde hace más de tres años que incluso puede poner en peligro la vida de los indigentes instalados y los vehículos que vienen en ruta Alajuela-San José.

Álvaro Zamora Merino

San José

Muestra de honradez

Muchas veces Dios nos da la oportunidad y, a la vez, la facultad para reconocer valores en las personas independientemente de la labor que realizan.

Al respecto, quiero compartir una anécdota que me sucedió la semana pasada. Vivo en residencial Los Colegios, en Moravia. A principios del presente mes llegó el muchacho, de quien lamentablemente no conozco su nombre, al cobro de la suscripción de La Nación. En ese momento tenía solamente monedas de ¢500. Le pagué con este tipo de moneda el monto respectivo y que consideré correcto; sin embargo, pocos minutos después volvió a llamar al portón y me dijo: “Usted me dio dos monedas de más” y las contó nuevamente. Tomó nuevamente la moto y se retiró.

Desde luego el monto es insignificante; sin embargo, ese gesto me dejó gratamente impresionado y pienso que, su manera de manejar su función sustentada en la honradez y honestidad le condicionará al camino de la felicidad y el éxito.

Francisco Jiménez Villalobos

Moravia

Subsidio para pobres

No estoy de acuerdo con que a las personas que nos hemos partido el brazo trabajando desde jóvenes para vivir un poco mejor ahora venga el gobierno a decirnos que les pagaremos la luz a los pobres. A los viejitos y pobres estaría bien, pero estos son los menos. El gobierno ha permitido por años que oleadas de indocumentados entren a formar anillos de pobreza en todo el país, que tengan más hijos sin que haya un padre en la casa para luego verlos a todos haciendo fila en el IMAS para recibir ayuda, pues me consta que todos la reciben del Gobierno a costa de nosotros. Les estamos llevando la carga a gobiernos irresponsables siendo nosotros un país pobre.

Yamilette Gutiérrez C.

San José

Caos venezolano

Al descubrir Nicolás Maduro el quinto punto cardinal, todo el mundo se rio, aparecieron cientos de memes burlándose de semejante pifia. Solo Maduro sabía el significado de su descubrimiento, a ese nuevo punto cardinal es a donde se dirige velozmente Venezuela, guiada por Maduro, su constituyente y sus secuaces apoyados por más de veinte mil cubanos, dispuestos a reprimir cualquier brote subversivo que atente contra el régimen, que a manera de vía de oxígeno, mantiene con vida a la isla de los Castro.

Mientras, según la información pueril de Nicolás, esa que le permite hablar con los pajaritos y descubrir el quinto horizonte, lo hace soñar con que la Constituyente llenará de artículos (no de la ley) los vacíos estantes de los supermercados y las escuálidas despensas del sufrido pueblo de Bolívar, y además por añadidura le devolverá la salud por decreto. Maduro hablará de nuevo con las aves, pero esta vez serán zopilotes carroñeros, atentos a la desgracia que se avecina, pues es impensable que Nicolás deje el poder pacíficamente, sin llevar al pueblo a un inexorable baño se sangre, al quinto punto cardinal, el descalabro total, el despeñadero, ante la inopia de muchos gobiernos y organismos internacionales y con la bendición en Costa Rica del Frente Amplio.

Rodrigo Herrera

Heredia