Cartas a la Columna

Peatones en segundo lugar

Calle demarcada para los vehículos

En la esquina suroeste de Plaza Mayor, en Rohrmoser, y la calle 86, recientemente demarcaron la vía para los vehículos, pero no pintaron cruces peatonales. Claramente, están dando prioridad a los vehículos y la seguridad peatonal queda olvidada. La misma inquietud cuenta para las zonas cercanas a sitios de reunión pública o de esparcimiento, como iglesias o parques, pero, específicamente, me interesa saber qué piensan las autoridades correspondientes por los alrededores del Estadio Nacional y del parque La Sabana. ¿De qué sirve educar a los niños para que utilicen las zonas de seguridad si no se proveen?

Carlos Odio

Rohrmoser

Propaganda electoral

El artículo 136 del Código Electoral dice que los partidos políticos tienen derecho a difundir desde el día de la convocatoria a elecciones y hasta tres días antes del día de las elecciones, inclusive, toda clase de propaganda política y electoral en medios de comunicación colectiva. Si la convocatoria se hará en el mes de octubre, ¿por qué el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) permite que uno de los candidatos, respaldado por su poder económico, inunde desde ahora los medios de comunicación con propaganda? Con esto se deja en clara desventaja al resto de los aspirantes y se pierde el espíritu de la deuda política, que busca igualdad en la participación de todo partido, sin importar el poder de su billetera. Esta desigualdad se manifiesta, también, en la posibilidad de la esposa de ese mismo candidato de mantener una columna de opinión en este diario, desde donde puede, en forma solapada, emitir criterios que favorecen a su cónyuge.

Gustavo Elizondo Fallas

Santa María de Dota

Resolver el déficit

Hace unos días se dio a conocer la noticia sobre la situación fiscal que atraviesa el país. Todos se han dedicado a buscar al culpable de esto, pero esa no es la solución. Es mejor buscar, con la menor brevedad posible, con todas las instituciones, una solución inteligente para salir del problema.

Alexánder Aguilar Balladares

San José

Buen profesor

Don Armando Ramos (q.d.D.g.), profesor del Instituto de Alajuela hace varios años, nos decía que estábamos en la era del conocimiento y su tarea era enseñarnos a medir. Y lo lograba con gran maestría, pues ese conocimiento es básico para el desarrollo de muchas disciplinas. Mucha razón tenía don Armando, porque muchos de los errores que se presentan aquí se deben a la falta de aplicar bien las mediciones, cálculos, análisis y la cuantificación anticipada de posibles riesgos. Por ejemplo, esto se vio en los múltiples intentos en la reparación del puente de “la platina”. Hay que ser más estrictos, analizar, medir y calcular posibles riesgos antes de tomar decisiones de gran alcance personal o nacional.

Jaime Morera Monge

Alajuela

Negligencia colectiva

No fue un cortocircuito lo que ocasionó la desaparición del templo católico San Rafael Arcángel, en Copey de Dota, declarada patrimonio histórico. Estoy seguro de que en esa misma comunidad, en el fondo, muchos coinciden conmigo. Lo que causó que el edificio quedara reducido a cenizas fueron la irresponsabilidad, la negligencia, el abandono, la desidia de muchos: los feligreses, los vecinos, los representantes municipales, todos juntos, nadie escapa. El cantón de Dota siempre se ha caracterizado por contar con un pueblo trabajador, honesto y solidario. Pero esta vez, falló.

Por años, los cables permanecieron en mal estado y pegados a la vieja madera del cielorraso, puentes de cerámica prohibidos desde hace muchos años. Ahora muchos se rasgan las vestiduras en mares de llanto y dolor, pero la desaparición no fue accidental.

Daniel Madrigal Sojo

Goicoechea