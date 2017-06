Cartas a la Columna

Cobro adicional

Cliente espera arreglo de Scotiabank

¿Ya saben en Scotiabank Transformándose por qué me cobraron de más en la primer cuota de mi crédito personal? Ya casi viene la fecha de pago y nada han resuelto. ¿Qué pasará con ese dinero que pagué de más?

Jhonny Gaitán Jarquín

San José

Decisión política

Treinta y nueve jerarcas han recibido incentivos a los que no tenían derecho. El presidente, Luis Guillermo Solís, debe darles un plazo perentorio a los actuales para que reintegren el dinero cobrado indebidamente. Si el mandatario los hubiera presionado, como hizo con la ex presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) María del Rocío Sáenz, para que devolvieran el dinero que recibieron por los incentivos que no les correspondían, esa obligación hubiera sido honrada.

Rafael Ángel Rodríguez Picado

Guápiles, Pococí

Identidad cultural

Nadie se opone a mejorar un edificio, que, en el fondo, pretende embellecer una ciudad. Pero toda mejora debe pasar por el respeto de nuestra identidad cultural e histórica. La arquitectura de un país se construye con el imaginario de cientos de años, de ciudadanos que la recorren una y otra vez hasta que esa arquitectura se fija en el inconsciente colectivo. ¿Dónde está el papel controlar y vigilante del Ministerio de Cultura y la Municipalidad de San José? ¿Por qué permitieron esto a espaldas del pueblo?

Mario Valverde Montoya

San Rafael de Montes de Oca

Injusticia estatal

Es una injusticia que resulten más caros los alimentos para los estudiantes de bajos recursos en los comedores de los centros educativos públicos porque deben comprarlos al Consejo Nacional de Producción (CNP). A ese grado de desenfreno ha llegado la Administración Pública con tal de mantener sus beneficios y preservar instituciones que debieron cerrarse hace mucho tiempo.

Egidio Vargas Durán

Santo Domingo de Heredia

Ayuda pendiente

La periodista Sofía Chinchilla el 5 de junio escribió sobre los discapacitados pobres que tienen necesidad de un asistente para realizar sus tareas diarias. Estas personas deberán esperar hasta el próximo año para disponer de esta ayuda, pues todavía no hay personal capacitado para asumir esta tarea. Mientras tanto, si están necesitados de este servicio que otorga el Estado, ¿cómo podrán resolver esta falta de ayuda tan necesaria?

Juan Roca Viola

San José

ICE no atiende queja

De nuevo tengo que quejarme por la falta de atención a los servicios eléctricos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Entre diciembre del 2016 y junio de este año, he reportado, por teléfono y en sus oficinas, la ausencia de alumbrado público en varios postes en la urbanización Las Luisas, en La Ceiba de Orotina. La oscuridad nos deja indefensos ante el hampa.

Al ICE le he dado todos los datos que me piden, como números de poste, de NISE y direcciones exactas, pero todo ha sido en vano. Espero una respuesta de la institución.

Edwin Fernández Gamboa

La Ceiba, Orotina

Ríos limpios

Paso todos los días por la ruta que cruza el río Virilla y he observado que en épocas de copiosas lluvias este río crece hasta limpiarse solo. Si tan siquiera estuviésemos dispuestos a no arrojar más basura a su cauce, y que algunas empresas que aún vierten sus desechos en las márgenes se comprometieran a construir al menos una pequeña planta de tratamiento de aguas, casi sería suficiente para que se mantuviera limpio. ¡Nuestros ríos tienen la capacidad de sanarse a sí mismos! Volveríamos a tener pozas de agua limpia, mariposas, peces y libélulas, si tan solo todos colaboráramos y les diéramos a los ríos la oportunidad.

Julio Vindas Rodríguez

San Pablo de Heredia