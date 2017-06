Cartas a la Columna

Cambio de sistema

Clínica obliga a madrugar para conseguir ficha

Hace pocos días, fui a la clínica Carlos Durán a dejar una referencia del hospital Calderón Guardia, pero no estaba el fichero para ser atendido. Le pregunté al guarda de la entrada por el fichero y me dijo que ahora los pacientes tenían que ir a las cinco de la mañana a hacer fila porque las fichas las entregaban a las seis. Me parece que es poco humano obligar a las personas a ir a la clínica a esa hora por una ficha. En lugar de modernizar los sistemas, cada día estamos peor. Espero que la Junta de Salud y la Administración vuelvan a tener al antiguo sistema de atención, que era más humano.

Jorge Bernal Villalta Mora

San Francisco de Dos Ríos

Invento viejo

Es una estulticia que a un canadiense le hayan dado la autoría del canopy. Hace más de 50 años en Sarapiquí no existían puentes y para cruzar los ríos utilizábamos cables que se amarraban a árboles a ambos lados y con una roldana, un mecate y una tabla pasábamos de un lado a otro. Los que han vivido en zona bananera se transportan por los cablevías, como se transportan los racimos de banano. Puede que el señor inventara la palabra, pero no la actividad.

Carlos Esquivel Esquivel

Nicoya

Educación básica

Si su hijo se comporta mal y de forma sistemática lo deja sin afrontar consecuencias o castigo, se convertirá en un ser inconsciente e irresponsable en todos los ámbitos. La impunidad con los empleados públicos que se equivocan una y otra vez es la esencia del descalabro estatal en materia de gobernabilidad.

Glen Rodríguez Solís

Santo Domingo

Devolución de dinero

El 21 de abril contratamos los servicios de Pana Pulido para que realizaran un trabajo en microcemento. Deposité el 50% para que iniciaran cinco días después, pero al 10 de mayo aún no habían empezado, por lo que pedí la devolución del dinero, cosa que al día de hoy no ha sucedido. Le solicito a la empresa una respuesta.

Catalina Barrientos Cordero

San Pablo, Heredia

Comportamiento vial

Comentaba un cuidador de carros que se gana la vida en las afueras de una clínica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que en Costa Rica los animales tienen más importancia que los seres humanos. Como ejemplo, decía que si un perro atravesaba la calle, los conductores se detenían de inmediato, mientras que cuando lo hacían mujeres embarazadas o personas de edad avanzada, sucedía lo contrario. Es importante que la nueva ley de bienestar animal no acreciente este comportamiento, sino que encamine a ciertas personas a ser más tolerantes con los animales.

Egidio Vargas Durán

Santo Domingo de Heredia

Pensar en el futuro

Ninguna inversión puede ser más importante que eliminar las barreras arquitectónicas. De acuerdo con los expertos, para el 2030 la población adulta mayor será un 15%.

La población del futuro no podrá vivir con aceras con declives o mal construidas, con gradas o autobuses sin plataformas. Las barreras arquitectónicas deben ir desapareciendo para dar lugar a un país donde sea posible transitar cuando se tenga más de 65 años.

María Morales Umaña

Rohrmoser