Cartas a la Columna

Código ilegible

Farmacia devolvió receta

El jueves, mi esposa, una adulta mayor de 71 años, enferma de artritis, presión arterial y problemas psíquicos, resbaló en el corredor de la casa. Inmediatamente se le trasladó al Hospital México a las 5 de la tarde y fue atendida en Emergencias de manera excelente, mejor que en una clínica privada. Sin embargo, al final, en Farmacia le dijeron que tenía que devolverse a Emergencias porque el código del médico que le dio la receta era ilegible. ¿No podían tomar un teléfono y consultar, mediante el número de receta o el nombre del médico, el código, en vez de hacer que se devolviera el paciente en estado casi crítico?

Carlos Luciano Ruiz Salazar

La Uruca, San José

Buenos actos

Los actos buenos también deben ser reconocidos. El viernes 2 de junio el chofer de un bus de la ruta entre San José y Sabanilla, a eso de las 12:30 m., hizo una parada especial para un adulto mayor en silla de ruedas, cerca de las instalaciones deportivas de la Universidad de Costa Rica (UCR). Realizó su rutina con paz y naturalidad. Actos como estos demuestran el respeto y el cumplimiento de la Ley 7600.

A los muchos conductores que le pitaron y gritaron para que se apurara, les recuerdo que la vida es efímera y el tiempo se lo podría cobrar cuando lleguen a viejos.

Álvaro Gabriel Monge Chacón

Sabanilla

Trámite de crédito

Hace poco solicité un crédito a Coopenae para cancelar tres préstamos pequeños. Entregué toda la documentación, pero luego me dijeron que no me lo darían a menos que también entraran los demás créditos, con el agravante de que el plazo sería a 12 años, lo cual aumentaría mi endeudamiento y terminaría pagando lo mismo. No entendí este procedimiento de Coopenae.

Roque Araya Jiménez

Alajuela

Periodo sin cordura

Como un acto propio de su miopía e ignorancia, el presidente Trump anunció la salida de Estados Unidos del Acuerdo de Cambio Climático. Trump se justificó al decir que gobierna Pittsburg y no París. Tal como escribió nuestro compatriota Roberto Brenes, parafraseando a Schiller, “con hogar o vagabundo, mi patria no tiene nombre, soy ciudadano del mundo y compatriota del hombre”; somos viajeros todos de la misma “nave” y la degradación del ambiente no conoce fronteras, lo que afecte a este pequeño planeta, sin importar donde suceda, afecta a toda la humanidad.

Tarde o temprano este personaje de pesadilla se quedará solo y el lamentable error que cometieron los estadounidenses –reforzado por un sistema electoral antidemocrático (recordemos que Trump perdió en el voto popular)–, pasará en cuatro años al olvido y la cordura volverá a la Casa Blanca.

Gustavo Elizondo Fallas

Santa María de Dota

Licencia a mayores de 21 años

Me parece muy valiosa la sugerencia de la Unesco para que solo mayores de 21 años obtengan licencia de conductor A-1. De esta manera se busca reducir la gran cantidad de personas que mueren en nuestras calles. Actualmente, el artículo 85 de la ley de tránsito autoriza la licencia para mayores de 16 años.

Además, el Consejo de Seguridad Vial, con el financiamiento de las empresas importadoras de motocicletas, debería implementar cursos obligatorios de educación vial y limitar a que solo viaje una persona por motocicleta. Así se combatiría el sicariato.

Eduardo García Vargas

Atenas

Accidentes en vías

Como pueblo debemos hacer algo para detener tanto accidente en las carreteras. Todos los años cobran, por cada vehículo, pólizas, revisión técnica, marchamo e impuestos en las partes para arreglar o darles mantenimiento a los vehículos, pero el Gobierno no es capaz de tapar un hueco o pintar, al menos, las calles principales. Además, hace años debieron construir puentes elevados en el cruce del aeropuerto, lo que mejoraría la imagen del país ante los turistas.

Martín Marín Hernández

San Pablo, Heredia