Cartas a la Columna

Agencia de viajes morosa

Clienta espera reembolso

En julio del 2016, adquirí un paquete para viajar en Semana Santa del 2017 a Punta Cana con la agencia de viajes Alalea, el cual pagué en su totalidad en el momento de la compra. Después de muchas llamadas insistiendo por información del viaje, el 31 de marzo del 2017 me informaron, sin mayor explicación, que fue cancelado. Seguimos las reglas de reembolso de Viajes Alalea, que especifica 30 días hábiles para, según un correo de la agencia, la devolución del dinero el 16 de mayo. Un día antes de la fecha, recibí un correo donde se me indicó que una licenciada se pondría en contacto conmigo y a la fecha, 15 días después, no tengo ninguna respuesta. Lo único que quiero es mi dinero de vuelta.

Viviana Ledezma Cabezas

San José

Cambios en Palí

Al señor Henry Martínez Gallo ( Cartas, 25/5/17) le agradecemos su comentario. Estamos haciendo importantes esfuerzos para atender de la mejor manera sus observaciones para que todos nuestros estimables clientes tengan una experiencia de compra agradable en nuestras tiendas

Mariela Pacheco

Vocera de Palí

Educación vial

Según el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), la educación vial es educar al ciudadano para su comportamiento en el uso de las vías como peatón, conductor o pasajero en los límites establecidos por la reglamentación vigente, entonces, ¿por qué infringimos tanto esos reglamentos?

Los motociclistas adelantan por la izquierda, la derecha y muchas veces se meten en medio de dos carros en las autopistas, también pasan por aceras e irrespetan los semáforos, las señales de alto, etc.; los peatones, sobre todo los colegiales, caminan por las calles y a los choferes de buses no les importa quedar en medio de una intersección, ¿quién vigila que esto no suceda? Nadie. Todos hacemos lo que nos da la gana y las presas siguen como pan de cada día. ¿Quién podrá defendernos?

Julio Madriz Valverde

Barrio México

Paz duradera

Nadie está exento de la oleada de violencia que vivimos en el país. Reconocidos como un pueblo de paz, cabe recordar que la paz es una construcción continua, es brindar una mano y mostrar a diario una mejor versión de sí mismos para los demás. Más allá de cualquier diferencia, el sol brilla para todos. Hagamos valer el “vivan siempre el trabajo y la paz”.

Adrián Dobles Alvarado

Heredia

Dinero mal gastado

En el despilfarro de dinero que hace la Refinadora Costarricense de Petróleo, ahora gastan una millonada en publicidad, como si tuvieran competencia. ¿Hasta cuándo vamos a padecer con este elefante blanco?

Eduardo Sancho Ortiz

Cartago

Rayos y sombrillas

El rayo es una descarga eléctrica que se produce en la atmósfera y que busca el camino más fácil para llegar a tierra. Lo hace utilizando árboles que son buenos conductores eléctricos, postes y torres que transportan cables eléctricos y de comunicaciones, también edificios a los que se les instalan pararrayos. Si le cae a un ser humano, lo destrozaría por la cantidad tan grande de energía (amperios) que transporta.

Para que un ser humano muera electrocutado es suficiente que le circulen por el cuerpo dos amperios. Cuando un rayo cae en campo abierto, produce un campo magnético circular y eso es lo que mata a animales y humanos que están en ese perímetro. Aunque algunas personas dicen que no se deben usar paraguas con varillas de metal para evitar los rayos, para un rayo eso no es significativo y es muy difícil que suceda en la ciudad o a campo abierto.

Francisco Javier Murillo Castro

San José

Calle en Romeral

Hace casi dos meses llevé una carta –a sugerencia de las vicealcaldesas y dirigida a la Contraloría de Servicios de la Municipalidad de Moravia– para solicitar el arreglo de la calle norte de la urbanización Romeral. Es más, la demarcaron, al igual que las otras aledañas recién reparadas, pero encima de los huecos. La respuesta de la oficina encargada es que no había material en existencia. Algo difícil de entender.

Carlos Francisco Soto Calvo

Moravia