Cartas a la Columna

Invierno empeora calles

Huecos por obras para nuevas tuberías

Como vecino e ingeniero civil, con mas de 35 años de experiencia en construcción, me preocupan los pésimos trabajos de una empresa que contrató Acueductos y Alcantarillados (AyA) para colocar las tuberías de aguas negras en diversos puntos de Curridabat. Con la entrada del invierno proliferan los huecos porque no arreglaron bien las calles donde hicieron los trabajos. Se pueden encontrar rellenos y asfalto hundidos en muchos sitios, señal inequívoca de compactación mal realizada a pesar de la tecnología que hay para verificar estas obras. De esta manera despilfarran el dinero de todos los costarricenses.

Luis Arguedas Obando

Curidabat

Paseo renovado

Felicito a la Municipalidad de Puntarenas, que con recursos de la Ley 8114 ha cambiado la cara del Paseo de los Turistas al colocar una nueva carpeta asfáltica. Falta la señalización horizontal y los límites de velocidad. Debe poner empeño esta institución en controlar el tipo de carga a que se somete esta vía en actividades públicas para prevenir formaciones de huecos. También las autoridades correspondientes deben impedir que la calle la usen como pista para realizar piques de autos.

Espero que asfalten el resto del casco interno porteño, que está lleno de huecos. Además, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) debe mejorar la vía desde Barranca, porque hay espacio para ampliar carriles, construir bahías para buses y así conseguir un tránsito fluido. Por otro lado, los puentes sobre el río Barranca en las rutas 1 y 27 están en completo abandono y necesitan mantenimiento.

Wilber Sosa Esquivel

El Carmen, Puntarenas

Doble llamada

Ante lo repetitivo de la situación, me pregunto si no habrá una segunda intención del servicio 1113 del ICE, pues cada vez que llamo para pedir un número telefónico, invariablemente, dan un número de fax (cuando lo hay), con lo que, por fuerza, nos obligan a hacer una segunda llamada al 1113. ¿Lo hacen intencionalmente para cobrar otra llamada?

Patricia Odio Iglesias

Santa Ana

Recursos públicos

Me cuesta aceptar que algunos ciudadanos que han llegado al poder, ya sea en el Gobierno, en una municipalidad u otra institución pública, se arrogaran (por omisión, desconocimiento u otros motivos) el derecho a disponer de recursos que son de todos los costarricenses. Es sabido que, prácticamente, se ha vendido el país a extranjeros y nacionales deshonestos, que se ha dado un derroche de esos recursos por las personas que el pueblo eligió para cuidarlos. Y si es cierto que un pueblo que permite gobernantes corruptos no es víctima, es cómplice, me preocupa estar siendo un cómplice.

Orlando Jiménez Chaves

San José

Cambio en las leyes

¿Por qué las leyes de Costa Rica son tan flojas y cuando atrapan a alguien cometiendo un acto ilegal le tapan el rostro? En el país del norte no importa la alcurnia o puesto político que tenga la persona, lo llevan a la cárcel con el rostro descubierto. Aquí los policías son los primeros en cubrirle el rostro al delincuente. Es bueno que la ciudadanía se dé cuenta de quién se trata para cuidarse, en especial cuando los jueces a veces les ponen medidas cautelares que no cumplen o salen de la cárcel muy rápido. Estamos viviendo en un mundo violento y diferente.

Yamilette Gutiérrez C.

San José

Historia cooperativa

El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) nació de una transformación del Departamento de Cooperativas del Banco Nacional (BN), cuya filosofía debía ser el fomento de las empresas cooperativas, pero, como sucede en nuestro país, las empresas que tenían problemas económicos o morosidad, el BN las convertía en cooperativas. La gente decía que el BN de todo “bejuco” hacía una cooperativa y así desapareció el Departamento de Cooperativas y nació el Infocoop hace 40 años. Esta institución lo que hace son enredaderas que son verdaderos matapalos.

Rafael Rodríguez Picado

Guápiles, Pococí