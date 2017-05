Cartas a la Columna

Tarjeta robada

Credomatic no atiende caso de clienta

Hace un año me robaron la cartera con todos mis documentos y mis tarjetas bancarias, una de débito del Banco de Costa Rica (BCR) y una de crédito del BAC Credomatic. Hice la denuncia ante el OIJ y luego en los bancos. El BCR hizo la investigación y recuperé mi dinero, pero con el BAC no he tenido tan afortunada respuesta, a pesar de todas mis diligencias.

Desde hace un año estoy pagando una deuda y sus intereses; he pedido ver los comprobantes de las compras, pero no lo han hecho. La suma de dinero es considerable y me ha generado problemas de salud, porque me presionan con llamadas, mensajes o correos de cobro, pero no me dan una solución. ¿Existe alguien que me pueda ayudar? No quiero perder mi dinero así porque así.

Mónica Martínez Redondo

San José

Mejores gobernantes

Parece ser que los costarricenses nos conformamos con que los gobernantes hagan solo lo que deben hacer. El puente de la “platina” no es un logro del gobierno, es su deber hacerlo con los impuestos que pagamos. Que los gobiernos anteriores hayan sido incapaces de hacerlo no indica que sea algo milagroso. Lo hizo y qué bien, adelante, pidamos más. Qué triste que nos conformemos con tolerar gobernantes que hacen solo lo que es su obligación. ¿No nos merecemos mejores gobernantes, que hagan más que solo lo que es obligatorio?

José Arias Álvarez

Heredia

Desperdicio público

En Costa Rica, más de 250.000 familias pagan alquiler de vivienda. Esas familias necesitan un techo propio. Mientras, el desperdicio de recursos públicos no tiene límites, pues en los intentos por reparar el puente de la “platina” se gastaron ¢12.900 millones. Con ese dinero se habrían construido 3.225 viviendas de bien social. El abuso en el manejo de los fondos públicos nadie lo para.

Albán Rugama Dávila

Barrio México

Trayectoria laboral

Las empresas del sector privado les brindan reconocimientos laborales a los colaboradores por cierta cantidad de años trabajados, como viajes. Laboré para el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 40 años y ni a mí ni a los compañeros que fuimos fieles a la institución nos dieron algún reconocimiento por antigüedad.

Óscar Vargas Jiménez

Goicoechea

Cambios en la Corte

La diputada Marcela Guerrero ( Opinión, 24/5/17) nos presenta una radiografía preocupante sobre el estado del Poder Judicial, de acuerdo con el Segundo Informe Estado de la Justicia. A pesar de que el presupuesto destinado a impartir una justicia pronta y cumplida ha crecido, este principio establecido por el artículo 41 de la Constitución va de mal en peor. Mientras tanto, al otro lado del San Juan, en un país que no ha sido buen ejemplo en su desarrollo institucional, los juicios que aquí en Costa Rica duran hasta tres años, no pasan de los tres meses.

Esperamos que la llegada del magistrado Chinchilla a la presidencia de la Corte signifique un golpe de timón al manejo de este poder de la República. Debe llamar a cuentas a blandengues jueces y a ineficientes fiscales, quienes han contribuido a la impunidad y a la lentitud en la resolución de casos. Aparte, es necesaria la aprobación de varias leyes que proporcionen mejores herramientas a los cuerpos policiales y a los juzgadores en la lucha contra el crimen organizado; esperamos mucho del nuevo presidente de la Corte y de los diputados.

Gustavo Elizondo Fallas

Santa María de Dota

Mala educación vial

Con lo poco que conduzco, he conocido el matonismo y la poca educación vial que causa hasta temor. Qué falta de respeto y de cortesía de los conductores: vehículos mal estacionados, choferes que irrespetan el semáforo y los altos, falsos adelantamientos, exceso de velocidad, choferes borrachos, etc. ¿Cuándo terminará esto?

Martín Marín Hernández

Heredia

Moto averiada

Compré una moto LML 2017 en Importadora Gardel, pero no se puede usar cuando llueve porque se apaga. Además, el cable del aspirómetro se daña con mucha frecuencia. La he llevado al taller y dicen que es defecto de fábrica. ¿Cómo venden un vehículo sin respaldo de la fábrica?

Gerardina Delgado Vásquez

Cinco Esquinas de Tibás