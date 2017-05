Cartas a la Columna

Viaje cancelado

Agencia debe devolver importe de tiquetes

En julio del 2016 la Agencia Viajes Alalea promocionó un viaje para Semana Santa del 2017 a Orlando. Pagué la mitad en julio del 2016 y cancelé el resto en marzo del 2017. El primero de abril del 2017 me enteré por medio de las redes sociales que el viaje fue cancelado y que los clientes no recibían respuestas de la agencia. El 5 de abril recibí una carta donde me indicaban que se me reembolsaría el 25 de mayo, pero incumplieron. Ese día fui a la agencia y me dijeron que no me harían el reembolso, que debía sacar otra cita, a pesar de que se me aseguró que Tesorería haría el cheque probablemente antes de esa fecha.

Somos muchas familias afectadas. Espero que la agencia sea responsable y nos devuelva el dinero.

Rose Mary Harbottle Quirós

San José

Perjuicio público

En un artículo de Eli Feinzaig ( Opinión, 18/5/17), el autor afirma que los médicos tienen prohibido cobrar menos de la tarifa establecida por el Colegio de Médicos, aun cuando quisieran ayudarle a un pobre. Me imagino que esto se aplica, también, a otros colegios.

Así las cosas, estas colegiaciones no son de interés sino de perjuicio público.

Voto por que se declare inconstitucional la obligación de colegiarse para ejercer una profesión. Debería bastar con que se tengan en regla los títulos académicos correspondientes. La calidad del servicio la evaluarían los mismos usuarios.

Guillermo Prendas González

San José

Acto de honradez

Agradezco a Microbuses Heredianos que el viernes 5 de mayo guardara una caja que dejé olvidada en uno de sus buses. El lunes siguiente llamé a la empresa y me dijeron que pasara a buscar el paquete olvidado. Felicito a la empresa y al conductor por el acto de honradez.

Isaac Rodríguez Corrales

San Pablo de Heredia

Duda constructiva

Trabajé para la compañía Camargo Correa en la construcción del puente sobre el río Niteroi, en la bahía de Guanabara en Río de Janeiro, Brasil. Este puente tiene una longitud de 13 kilómetros, un ancho de 72 metros, 8 carriles y pasan por él unos 140.000 vehículos al día. La obra principal se hizo en cinco años. Aquí el puente de la “platina” en Costa Rica se llevó tres administraciones y en el proceso de construcción se presentaron fallas difíciles de enumerar, como la cercha que se bajó por el peso del concreto.

En la construcción del Eurotúnel de 50 kilómetros de longitud entre Francia e Inglaterra, los franceses cavaron por el lado este, los ingleses por el oeste y al encontrarse fallaron solamente por 30 centímetros. En Costa Rica, fallaron 80 metros con un caminito de dos kilómetros que une la ruta 32 con la Terminal de Contenedores. ¿Hasta dónde seguiremos despilfarrando dinero? ¿Dónde están los profesionales?

Francisco Elizondo Porras

Montes de Oca

Trato médico

Agradezco por su fina atención con los pacientes al odontólogo Orlando Muñoz, del Ebáis de Tirrases de Curridabat.

Virginia Mora Rodríguez

Curridabat

Realidad del agua

El 13 de mayo National Geografic dio a conocer la realidad mundial del agua. En San José, ciudad rodeada de montañas y ríos, hay lugares donde no tienen el líquido ni para hacer café. Es hora de que tomemos las medidas necesarias para proteger a cualquier costo nuestras fuentes de agua. Los funcionarios de las instituciones relacionadas con el agua deben ponerse a trabajar y quitar las jefaturas que no sirvan.

He denunciado en varias oportunidades la destrucción y deforestación de los macizos nicoyanos –con resultados negativos–. No solo sacan la madera, sino que también hacen quemas, lo que destruye la vegetación y luego, cuando llueve, erosiona el terreno. De no cambiar nuestra actitud nuestros descendientes pagarán la factura.

Carlos Esquivel Esquivel

Nicoya