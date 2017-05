Cartas a la Columna

Trámite prolongado

Banco Popular no resuelve queja

El 31 de agosto del año pasado me quejé ante el Banco Popular por una compra con tarjeta que apareció en mi cuenta y que no recuerdo haber hecho. El 29 de octubre, al no recibir respuesta, fui al Banco; la señora que me atendió envió un correo al Departamento de Tarjetas y a Servicio al Cliente solicitando información, pero no hubo respuesta. El 30 de marzo de este año envié un correo a la Contraloría de Servicios y me respondieron que la resolución tenía un plazo de cinco días, dependiendo de la complejidad del caso; sin embargo, a la fecha, no he recibido ninguna información.

Es increíble el tiempo que ha pasado y es una desconsideración del Banco. Tengo mucho tiempo de ser su cliente y nunca les he fallado en mis responsabilidades. Solicito una respuesta y la solución de mi caso.

Álvaro Alpízar Córdoba

Santo Domingo de Heredia

Causa sin protestas

¿Y los ambientalistas? No se escuchan los tambores de guerra por la invasión de coligalleros en la finca Las Crucitas a pesar del alto grado de contaminación y deterioro que están causando en la zona. Esta finca hace pocos años fue escenario de grandes enfrentamientos entre las organizaciones ambientalistas y una empresa minera canadiense. ¿Será que los coligalleros no producen daños irreparables al contaminar y erosionar el frágil ecosistema, razones por las cuales fue suspendido el proyecto de minería canadiense?

Egidio Vargas Durán

Santo Domingo de Heredia

Bolsas plásticas

En un supermercado hay miles de productos envasados en plásticos mucho más contaminantes que las bolsas donde empacan la mercadería de los clientes. La mayoría de ellos son biodegradables y sirven para clasificar no solo desechos de envases de champú, jugos etc., sino también latas, tetrabriks, bolsas de detergentes y cartones. Todos ellos se limpian y se separan para llevarlos a un centro de acopio; las bolsas de tela no sirven para esto. El uso que se les dé es lo que determina su calificación.

Nury Ferrer Schlager

Lagunilla de Heredia

Imagen del país

El sábado 20 de mayo leí un artículo de Benjamín García en Yahoo Finanzas sobre los paraísos fiscales en el que mencionaba a Costa Rica. ¿Esto es cierto? Si algunos lectores del artículo lo creen, ¿dónde queda la imagen de Costa Rica? Por otro lado, los tristes sucesos de dos matones hermanos en Escazú no ayudan.

Philippe Bloton Grall

Esparza

Gastos superfluos

Es una barbaridad que se gasten ¢2 millones en un almuerzo para agasajar a los obispos. La madre Teresa de Calcuta, al recibir el premio Nobel, solicitó que el dinero que se gastaría en la entrega de su galardón se lo dieran para distribuirlo entre los indigentes de Calcuta. Las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran.

Rafael Rodríguez Picado

Guápiles de Pococí

Inseguridad en la UCR

Abusos, violaciones y robos. Los estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) se manifestaron y la Rectoría minimiza la situación al decir que es una institución muy segura. Es una respuesta típica de los políticos, en lugar de aceptar que la UCR ha crecido en edificios y construcciones y que el número de oficiales de seguridad, posiblemente, se mantiene igual. Prevenir y aceptar lo que está sucediendo es mejor que hacerse a un lado y esperar que una de nuestras hijas pueda ser víctima en un futuro.

Mario Valverde Montoya

San Rafael de Montes de Oca

Disputa legislativa

Qué vergüenza para el país que el diputado Abelino Esquivel objete un proyecto de ley que ha esperado por años solo porque parece caerle mal Ottón Solís. Esquivel dice que Solís quiere “levantar banderitas”, pero él no se anima a impulsar este proyecto urgente.

Marjorie González Gómez

Curridabat