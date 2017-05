Cartas a la Columna

Dinero no dispensado

Banco sí rebaja monto de la cuenta

Por segunda ocasión, el cajero ATM de Davivienda en el Fresh Market de la calle Alexander Humboldt, en Rohrmoser, no dispensa el efectivo aunque sí lo rebaja de la cuenta de ahorros. Resulta molesta la tramitomanía y el tiempo de espera para la devolución de los fondos, que en todo caso no es culpa de los usuarios. Nuestros bancos estatales, que son de los costarricenses, funcionan mucho mejor en ese sentido.

Wagner Ortega González

Rohrmoser

Carro dañado

Compré un Volkswagen Crossfox 2016 en Automotriz el 21 de octubre del 2015, pero el vehículo ha tenido gran cantidad de fallos: quema aceite, pierde potencia y ahora tiene más de tres meses de estar en la agencia. Pedí que me devolvieran el dinero y no le han dado importancia a mi solicitud. Espero una respuesta de la concesionaria.

Alicia Hernández Castillo

Desamparados

Filas en Palí

Los supermercados Palí gastan millones en publicidad, pero deberían usar ese dinero para mejorar la atención en las cajas. En todos los Palí donde he comprado es un martirio llegar hasta las cajas. Esta semana hice fila media hora en el almacén de Sardinal de Carrillo, Guanacaste, a 40 grados de temperatura, y no pude llegar a la caja, tuve que dejar la mercadería e irme. La gente pierde horas en las filas de las cajas y es muy normal que solo haya un cajero trabajando.

Henry Martínez Gallo

Guanacaste

Historia repetida

A la anterior convención del PLN, desordenada, apática y con tanto misterio sobre el conteo de votos, solo le faltó la mutua acusación de fraude y su confirmación, lo cual sucedió. Esto no es nuevo. Dice el historiador Iván Molina que la elección presidencial de 1948 fue supuestamente ganada por el candidato de la oposición, Otilio Ulate, aunque una investigación reciente sugiere que una serie de manejos irregulares afectaron de manera decisiva el desempeño electoral de los calderonistas y comunistas en esos comicios. Es decir, quienes irrespetaron la pureza del sufragio en 1948 fueron los socialdemócratas.

Vinicio Siles Loaiza

El Carmen, Cartago

Servicio médico

Mi agradecimiento para el Servicio de Ortopedia del hospital Calderón Guardia. Hace un mes me operaron de la columna los cirujanos Mario Solano, Juan Carlos Fernández, Alejandro Valverde y Adolfo Hernández. También agradezco al abnegado personal de Cirugía Dos y a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por tener excelentes profesionales.

Isabel López Arroyo

Ipís de Goicoechea

Línea con problemas

A pesar de haber hecho más de 20 reportes, Claro no ha solucionado el problema con el servicio 4G de mi línea telefónica. Como protesta, decidí dejar sin pagar el recibo, pero como lo necesito para trabajar, lo pagué; sin embargo, mi línea tiene una avería en las llamadas salientes. El recibo ya venció de nuevo y para que arreglen la situación el servicio tiene que estar al día, aunque me exigen pagar por un plan 4G con llamadas sin restricción y de mi línea no salen ni mensajes de texto.

José Segura Fonseca

Cartago

Petición municipal

¿Por qué la Municipalidad de Goicoechea no hace el esfuerzo de comprar el centro comercial El Pueblo? Este fue un lugar precioso hace más de 20 años. Qué bonito sería que se convirtiera en una zona rosa, como en las grandes ciudades del mundo, con teatros, cines, discotecas y restaurantes.

Víctor Torres Chacón

San José

Accidentes en moto

Es alarmante la muerte de jóvenes motociclistas en accidentes de tránsito, según se deduce del reportaje de La Nación del 21 de mayo. Este es un asunto multifactorial, causado por daños mecánicos, estado de la carretera, condición del tiempo y otros conductores. Sin embargo, hay suficiente evidencia para considerar que más bien se debe a la forma de conducir del propio motociclista: cruzan por todo lado de forma imprudente, a menudo a gran velocidad. No sé cómo no hay más accidentes fatales. En las zonas rurales, muy pocos usan casco y viajan a velocidad de deporte extremo.

Orlando Morales Matamoros

Montes de Oca